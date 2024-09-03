案情大逆轉！蘆洲雙屍案今相驗　新北6旬翁疑持刀殺子再自戕　

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▲警消獲報後立刻派員趕往現場。（圖／翻攝照片）

新北市蘆洲區昨（2）日下午5時許傳出雙屍命案，當時一名居家照服員因聯繫不上涂姓照護對象，遂於下午請里長報案，不料警消趕抵破門後，竟發現69歲父親及其年約39歲的長子倒臥家中、明顯身亡，僅留下一名患有思覺失調的次子（30歲），詳細情形還有待進一步釐清。據了解，涂家為中低收入戶，平時僅涂翁與2名兒子同住，日常生活則有照服員協助，不料昨天照服員卻發現大門深鎖，警消破門後驚見涂父與長子交疊倒在臥室內身亡，而次子則是全身赤裸蹲在客廳。起初警方以為是長子持電風扇將父親砸死後再輕身，但相驗後研判應是涂父持利器攻擊兒子再自戕，對此，涂家大女兒無意見，檢方將直接把遺體發還家屬處理後事。