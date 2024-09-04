摩羯颱風才剛走！麗琵、貝碧佳恐雙颱接棒　專家揭生成時間、路徑

摩羯颱風日前路徑90度大轉彎，對台灣沒有直接影響，不過其外圍環流仍然帶來水氣，今（4）日起至週五，恆春半島及南台東有局部雨，而（5）日午後台中以南地區、高雄及花東有局部短暫陣雨，民眾外出也記得攜帶雨具。而摩羯颱風前腳才剛要離開，氣象專家、天氣粉專都表示台灣附近又有第12號颱風麗琵、第13號颱風貝碧佳在下週有機會生成，實際影響要下週才會比較明朗。
中央氣象署表示，摩羯颱風目前已經進入南海，強度也逐漸增強至「中度颱風」，往雷州半島、廣東、海南島一帶前進，對台灣沒有直接影響。但從今（4）日下午開始，受到摩羯颱風外圍環流影響水氣增多，東半部以及南部有局部陣雨、北部偶有局部短暫飄雨的機率，不過白天仍然屬於高溫炎熱的天氣型態。
氣象署也針對各個縣市持續發布高溫特報，包括新竹市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，有36度高溫的可能，民眾外出記得補水、防曬。
摩羯颱風才剛要走！下週麗琵、貝碧佳雙颱風可能接棒形成
氣象專家林得恩在臉書在表示，根據今天清晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，即便摩羯颱風逐漸遠離台灣，不過目前在西北太平洋海域還有1到2個熱帶擾動，93W及94W正在蠢蠢欲動，本週末也有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是生成為颱風。
林得恩表示，誰會先增強為颱風，將會是今年第12號颱風「麗琵」，另一個就是今年第13號颱風「貝碧佳」，根據目前資料初步評估，環境駛流場的導引下，這雙颱結伴往北朝日本走的機率相當高。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，摩羯颱風現在撲向海南島，強度發展預計不錯，但無論如何沒有對台直接影響，不過西太平洋依舊熱鬧，根據最新模式預報顯示，未來還會有1至2個颱風形成。
台灣颱風論壇提到：「要注意的是菲律賓東北邊這片低壓區會有颱風出現，本週末左右會移到琉球附近，目前路徑各國模式看法不一，往北、往西的走向都有，變數仍大，如果路線往西折過來，下星期對台灣就可能有影響，需密切觀察」。
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氣象署也針對各個縣市持續發布高溫特報，包括新竹市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，有36度高溫的可能，民眾外出記得補水、防曬。
摩羯颱風才剛要走！下週麗琵、貝碧佳雙颱風可能接棒形成
氣象專家林得恩在臉書在表示，根據今天清晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，即便摩羯颱風逐漸遠離台灣，不過目前在西北太平洋海域還有1到2個熱帶擾動，93W及94W正在蠢蠢欲動，本週末也有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是生成為颱風。
林得恩表示，誰會先增強為颱風，將會是今年第12號颱風「麗琵」，另一個就是今年第13號颱風「貝碧佳」，根據目前資料初步評估，環境駛流場的導引下，這雙颱結伴往北朝日本走的機率相當高。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，摩羯颱風現在撲向海南島，強度發展預計不錯，但無論如何沒有對台直接影響，不過西太平洋依舊熱鬧，根據最新模式預報顯示，未來還會有1至2個颱風形成。
台灣颱風論壇提到：「要注意的是菲律賓東北邊這片低壓區會有颱風出現，本週末左右會移到琉球附近，目前路徑各國模式看法不一，往北、往西的走向都有，變數仍大，如果路線往西折過來，下星期對台灣就可能有影響，需密切觀察」。