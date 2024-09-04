摩羯颱風才剛走！麗琵、貝碧佳恐雙颱接棒　專家揭生成時間、路徑

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▲摩羯颱風逐漸遠離台灣，今（4）日受到外圍環流影響，南部、東部有局部陣雨、北部偶有局部短暫飄雨的機率。（圖／NOWnews攝影中心）

▲摩羯颱風才剛要離開，西北太平洋海域還有1到2個熱帶擾動有可能會形成颱風，相關影響還有待觀察。（圖/林得恩氣象站）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式預報顯示，未來還會有1至2個颱風形成，相關發展趨勢一圖看懂。（圖/台灣颱風論壇｜天氣特急）

摩羯颱風日前路徑90度大轉彎，對台灣沒有直接影響，不過其外圍環流仍然帶來水氣，而摩羯颱風前腳才剛要離開，氣象專家、天氣粉專都表示台灣附近又有第12號颱風麗琵、第13號颱風貝碧佳在下週有機會生成，實際影響要下週才會比較明朗。中央氣象署表示，摩羯颱風目前已經進入南海，強度也逐漸增強至「中度颱風」，往雷州半島、廣東、海南島一帶前進，對台灣沒有直接影響。氣象署也針對各個縣市持續發布高溫特報，氣象專家林得恩在臉書在表示，根據今天清晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，林得恩表示，誰會先增強為颱風，將會是今年第12號颱風「麗琵」，另一個就是今年第13號颱風「貝碧佳」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，摩羯颱風現在撲向海南島，強度發展預計不錯，但無論如何沒有對台直接影響，台灣颱風論壇提到：「要注意的是菲律賓東北邊這片低壓區會有颱風出現，