名家論壇》吳崑玉／重新審視後柯時代的第三勢力

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柯文哲一系列司法案件的接連爆雷，以及他與他的民眾黨荒腔走板的回應，預示著過去十年以他為核心的第三勢力已在崩解。如果早三個月，柯文哲被押進北檢，場外叫個兩、三萬人出來聲援，不無可能，但現在三天下來，多半只有兩、三百人，至多四、五百人。顯然政治獻金案的延燒，重擊了小草們對民眾黨高層的信任，讓大家認清，「推開藍綠高牆」的口號背後，柯文哲其實在「自建白色巨塔」，而且這個塔的金流全都在向高層集中，在高層圈內分配。這些事件使得眾人對第三勢力的未來感到憂心，紛紛展開討論，但更需要的其實是沉思，沉思台灣到底需不需要第三勢力?為什麼需要第三勢力(Why)?需要什麼樣的第三勢力(What)?怎麼組織起新的第三勢力(How)?等一系列更根本的問題。因為近日被問多了，故不揣固陋，在此提出若干個人淺見。所謂「第三勢力」，基本上就是非藍非綠既有大黨以外的政治能量。四十年前叫作「游離票」，約10%~20%。三十年前曾演化為新黨，二十年前又演化成親民黨，曾經有466萬票，36.84%的實力。其後逐漸在藍綠夾殺下萎縮。十年前太陽花學運，催生出柯文哲，再演化為民眾黨，這次大選中催出約370萬票，得票率26.46%。所以，選舉操盤手們多半非常關注第三勢力，因為對於40%的民進黨，333%的國民黨而言，第三勢力的興衰足以左右大局。而第三勢力的操盤手也相當精明，亟思如何善用這種「關鍵少數」以左右政局，因此誕生了現在這種混亂不堪的政治型態。混亂的根源，其實就是第三勢力的操盤手們太現實也太精明，沒有在想長遠的規劃，而是整天在想如何利用自己的關鍵少數，在藍綠夾縫中生存，甚至謀取利益與成長空間。創造議題，維持聲量，每天開記者會，變成日常運作的主要工作，但更核心、更深隧的思考卻付之闕如，所以常被羞辱為「沒有中心思想」。問題是，什麼叫「中心思想」?三民主義?五權憲法?台灣優先?民主自由?兩岸和平?居住正義?這些議題既重要也沒那麼重要，重要的是這些口號或議題，的確在某些群體中佔有核心地位，但放到總體中又僅是部份人群關注的重點。以居住正義而言，年輕人買不起房子是重點，但照主計處統計，全台灣家庭住宅權屬分配為自有者，約佔全體住宅總數84.5%，亦即買不起房子的人約15%，任何打房政策，都會先打到那85%，才可能惠及那15%，所以強大抗拒力與反彈是必然的，而打房政策也因此是很難徹底生效的。這是不論那個政黨或執政者，都必須面對的邏輯吊詭。「反」很容易，但「做」很難。「愛有排他性，恨有連結性」，所以「反」能快速聚合仇恨，但「做」卻會到處得罪人。所以不論第幾勢力，都在忙於經營「反」，而吝於思考「做」。執政的民進黨樂於反中共，反國民黨；第二大的國民黨只關心反「塔綠班」民進黨；第三大的民眾黨也很現實的與第二大國民黨聯手反第一的民進黨。大家都在玩1+1>1的簡單數學政治計算，而不是專注於「改善」複雜的社會爭議與陳年老案，因為那超出政治人物們的腦容量。問題是，「反」只能打擊缺陷，只能鬥掉錯誤的人，卻不能改善問題。講個不那麼政治正確的話，就算兩岸和平穩定，民主烈士們沉冤得雪，咱們家門口的水溝還是不夠深，也沒人來掏，時雨量超過60就一定淹水，你「反」掉三任市長，兩任總統，還是解決不了這條小小的水溝啊?!正是由於第一、第二兩大黨，都精於政治算計，忙著用「反」來擴大自己的支持能量，第三勢力如果還是聚焦於「反」，那就是在與兩條大鯊魚在紅海中纏鬥，每天演「小蝦米鬥大鯨魚」的傳統戲碼，就算鬥贏了還是長不成超級大龍蝦。第三勢力反而應注意那些兩大黨不屑碰觸，但一般人民有感的工作。舉個例來說，第三勢力可以去找一些建築師與營造廠，覓地來蓋都市周邊的社會住宅，房價比市場行情少一個0，並訂立契約制止炒作。十年前曾協助柯P選市長的團隊中，便有人提出過，若干廢棄的校地，可以用來蓋青年住宅，租或買都有限制條件，形成青年商圈，還可帶動周邊人潮消費。但這些人後來都被柯市府拒於門外，市長寧願去陶朱隱園陪大老闆唱歌，也不願做出根本改變。換句話說，第三勢力應該是站在台灣本土立場，保衛台灣民主自由體制，對國家認同，但不那麼對執政者百依百順的「忠誠反對黨」。對第一、第二大黨，可以溝通，可以政策合作，但沒有誰吃掉誰的可能，意即不該再出現什麼「國親合」、「藍白合」這種議程，走出家門的自立創業者，不能老想著被大公司收購，沒有這種意志，就不要成立第三勢力。其次，第三勢力要能站得住腳，就必須做出讓人覺得這個「第三」真的不一樣，真正有價值的成果。而在資源稀少的狀況下，那不會是大型建設之類的偉大工程，而是卡爾巴柏說的那種「細部工程社會學」。整個人類社會的推進，多半不來自那位領袖人物英明神武的偉大藍圖，而來自許多人不停的「發現」，與細微「改進」的累積。這點細看科技史便可明瞭，現代電腦源自於圖靈，但圖靈當年只是想設計一台機器來改進解碼能力與計算能力。賈伯斯的蘋果智慧型手機改變了全世界人們的生活方式，但他原始想法可能只是覺得，為什麼不能讓電腦與通訊結合，人人身邊有個更好用的工具?改進社會需要的不是那些懂得搶先佔位的大佬與聰明人，就像「元宇宙」，藍圖宏大，一提出來便有幾百家公司搶位，想當「風口上的豬」，結果風還沒起來，豬都已經就位了。第三勢力大可瞄準許多細微但沒人注意的改善工作，例如讓不良於行老人更便於行動的外骨骼或機器人，而不是跟著政府或大黨去吵長照給付。也就是說，第三勢力之所以能贏得人們肯定與支持，需要的是走在科技前沿，觀念與技術不斷創新，而不是走回舊路。誰說地方黨部一定要走Cell或Branch那種傳統黨部?不能是咖啡廳附設黨部嗎?不能用Line做黨組織嗎?動員黨員一定要吃吃喝喝或造勢活動嗎?不能像慈濟或嘉邑行善團一樣修橋補路嗎?或者關心全民防衛，組織黨員受民防訓練，幹部受防災士訓練，成為有組織的民防主力嗎?再或者填補老服長照的空缺，做社區日照或社區老服嗎?其實，這個社會仍有許多空間，需要大量人力來填實，而這些細部工程，正是第三勢力的藍海。所以，我完全不想談柯P與民眾黨的未來，這個專注於政治操作的單位，已經背離了改善社會的理念，專注於黨高層的聚斂。未來的第三勢力，沒有柯文哲與民眾黨生存的空間，他們是第三勢力的恥辱柱，是該做成跪著的秦檜像，讓人們引以為誡的對象。就像電影蘇乞兒的那句台詞，第三勢力能有多少力量?決定於執政者做得好不好，決定於第二大黨行不行。但第三勢力要真能成為一股勢力，必須放下政治鬥爭，放下過多的敵我意識，尋找到自己的藍海，而且還能集合各種社會力量進行協作。誰說台灣社會不能協作?太陽花、青鳥，怎麼辦起來的?不正是靠各方人馬的協作嗎?反之，如果有人老想獨攬功勞，指揮全局，那他就很可能是下一個柯P。台灣永遠會存在著第三勢力，但第三勢力能否成長茁壯?取決於領導者們的思維，夠不夠深刻?心胸夠不夠廣大?最重要的，能不能引導政策，「改善」人們的生活。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com