要石油不顧國際法！蒙古無視國際逮捕令　大陣仗歡迎蒲亭訪問

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▲蒙古擺出紅地毯，並安排儀仗隊大陣仗迎接蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯總統蒲亭近日出訪蒙古進行國是訪問，這是自2023年3月國際刑事法院（ICC）對其發出逮捕令以來，他首次前往國際刑事法院成員國。然而身為國際刑事法院成員國的蒙古卻未執行逮捕令，還擺出紅毯熱烈歡迎蒲亭來訪，烏克蘭痛批這對國際刑事法體系造成「沉重打擊」。綜合媒體報導，蒲亭於2日抵達鄰國蒙古首都烏蘭巴托進行國是訪問，展開暌違5年的蒙古行。蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsuh）於3日時在蘇赫巴托廣場安排了身穿紅藍制服的蒙古儀仗隊熱烈歡迎蒲亭到來，兩人一同步上紅毯，向成吉思汗雕像鞠躬。蒲亭與呼日勒蘇赫簽署協議，包括設計和研究烏蘭巴托電廠升級的可行性，並確保向蒙古供應俄方航空燃料。另項協議涵蓋針對1條河流的環境研究，蒙古希望在這條河流上興建1座水力發電廠俄羅斯則擔心會汙染俄方的貝加爾湖。蒲亭也闡述俄、蒙兩國之間的鐵路系統計畫。這是蒲亭自國際刑事法院在近18個月之前，對他發出逮捕令以來，蒲亭首次訪問國際刑事法院成員國。儘管蒲亭因入侵烏克蘭而面臨國際孤立，但他在6月時訪問了北韓和越南，並在過去一年中二度訪問中國。在俄烏戰爭爆發2022年2月24日爆發之後，總部設於荷蘭海牙的國際刑事法院於2023年3月，以數百名兒童驅逐出烏克蘭為罪名，針對蒲亭祭出逮捕令。如果發出逮捕令，國際刑事法院的成員就有義務拘留嫌疑人，但法院並沒有任何執行逮捕的機制。在蒲亭出訪之前，國際刑事法院就曾表示，蒙古有義務逮捕蒲亭。不過蒙古政府發言人在3日時向媒體發表聲明表示，該國處於能源依賴地位，難以就烏克蘭戰爭罪行逮捕蒲亭。人口僅370萬人左右、夾在俄羅斯及中國之間的蒙古，貧弱的經濟必須倚靠兩大國維持，該國嚴重依賴俄羅斯的燃料和電力，以及中國的採礦業投資。儘管在1990年代轉向民主化後嘗試與美國、日本等國建立關係，仍得考量與俄羅斯的關係，外界認為蒙古逮捕蒲亭的可能性極小。先前烏克蘭就呼籲蒙古逮捕蒲亭，並將其移交海牙法院。對此，克里姆林宮嗤之以鼻，表示「不存在任何擔憂，我們與蒙古的朋友進行了很好的對話」，並指出「訪問的方方面面都已做好充分準備」。