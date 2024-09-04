華爾街回魂！美股主要指數反彈上攻　輝達盤中止跌、道瓊漲逾百點

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美股經歷昨日大跌後，4日平盤開出，各主要指數漲跌互見。但盤中逐漸收攏凝聚反彈力道，指標股輝達（Nvidia）也在續跌逾1％後在盤中止跌拉回，帶動美股上攻氣勢，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲133.96點、約0.33％；標普500指數上漲10.90點、約0.20％；那斯達克指數上漲45.31點、約0.26％；費城半導體指數上漲50.58點、約1.06％。根據《CNBC》報導，昨日股價遭到血洗的輝達，又傳出被美國司法部展開反壟斷調查，開盤後輝達持續疲軟，一度下跌逾1％，但隨後盤中反彈，扭轉了早期跌幅，顯現投資人對輝達仍有相當信心。輝達盤中上漲約0.81％、報108.88美元。受到輝達激勵，台積電ADR盤中上漲約1.27％，報162.54美元。Truist Wealth投資長萊納（Keith Lerner）表示，從歷史上看，9月份是市場季節性疲軟的時期，「投資人有點緊張」，輝達遭到拋售或是源自於信心不足，在美國最新經濟數據揭曉前，大多數投資人可能會選擇觀望。美國7月JOLTS職缺數據顯示職缺數量為770萬個，低於經濟學家預期的810萬個，主要原因是醫療保健和社會援助部門的職缺減少了18萬7千個，另外州和地方政府的職缺也減少了10萬1千個。分析師亞德尼（Ed Yardeni）認為，在11月美國大選結果出爐前，市場可能都會處於波動起伏期。亞德尼表示，市場最樂見的結果可能某一黨入主白宮，另一黨掌控國會，如此形成互相制衡，雖然在政治上可能陷入僵局，但是比起某一黨同時掌握白宮與國會，市場更喜歡制衡關係。