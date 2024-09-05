降息情緒升溫！美股互有漲跌　「AI霸主」輝達跌幅收窄至1.66%

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▲市場對於聯準會9月將降息的預期越來越高。圖為聯準會主席鮑爾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，加上新數據顯示勞動力市場進一步降溫，投資人對2024年更大範圍降息的希望增強，利好投資情緒，美股主要指數4日收盤互有漲跌，個別發展。綜合《CNBC》等外媒報導，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）近日撰文，聲稱由於就業市場轉弱的跡象增加，眼下應該將焦點從通膨轉往支持就業，不宜維持緊縮貨幣政策過久，也不能等通膨率真的降至2%的目標才降息，否則恐令就業市場承受不必要的痛苦。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）亦表示，聯準會現在更擔心勞動力市場的風險，而不是通膨，一份糟糕的報告將增強大幅降息的理由。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，職缺數量為770萬個，低於經濟學家預期的810萬個，主要原因是醫療保健和社會援助部門的職缺減少了18萬7千個；另外，州和地方政府的職缺也減少了10萬1千個。分析師亞德尼（Ed Yardeni）認為，在11月美國大選結果出爐前，市場可能都會處於波動起伏期。4日收盤，美股道瓊工業指數上漲38.04點或0.09%，收40974.97點；標普500指數下滑8.86點或0.16%，收5520.07點；以科技股為主的那斯達克指數下挫52.00點或0.30%，收17084.30點；費城半導體指數上揚11.85點或0.25%，收4770.85點。面對「9月魔咒」，許多交易員正準備迎接更大的波動，不過道明財富首席投資策略師瓦達雅（Sid Vaidya）表示，最近幾週經歷的回檔不應讓投資人卻步：「從我們的角度來看，這是正常的過程，短期波動。」焦點個股方面，前一天股價遭到血洗的輝達（Nvidia），收復大部分跌幅，不過其股價在4日震盪交易中仍下跌1.66%，至每股 106.21美元。輝達股價在週二下殺9.5% ，市值蒸發2790億美元，創美國上市公司最大單日虧損。針對有外媒報導稱，美國司法部已發出與潛在反壟斷調查相關的傳票，意味著反壟斷調查升級一事，輝達則否認有收到傳票，也很樂意回答監管機構對公司業務提出的任何問題。報導指出，業界估計，資料中心AI晶片市場的份額，輝達就佔了80%以上，輝達的代表告訴《CNBC》，輝達是以實力取勝，客戶可以自由選擇最適合他們的方案。