Henderson開轟寫隊史紀錄無用！白襪8：1勝金鶯　中止慘澹12連敗

Henderson開轟寫隊史紀錄無用！巴爾的摩金鶯明星游擊砲Gunnar Henderson，今（5）日出戰聯盟爐主芝加哥白襪，首局首打席開轟，敲出本季第35轟，刷新隊史游擊手的最多轟紀錄。不過金鶯投手群遭到白襪打線狙擊，單場狂敲出15支安打，最終白襪以8：1擊敗美聯東區龍頭金鶯，同時中止近期慘澹的12連敗。
Henderson悲情紀錄夜 白襪打線久違爆發
金鶯作為美聯東區龍頭勁旅，前2戰交手近況淒慘的白襪，已經取得2連勝，但沒想到在系列賽的第3戰，打線全員熄火。雖然開路先鋒Gunnar Henderson在首局首打席開轟，是個人本季第35轟，超越1991年的Cal Ripken, Jr.、2004年的Miguel Tejada，寫下隊史游擊手單季最多轟紀錄，不過這也是本場金鶯的唯一得分。
另一方面，金鶯先發Albert Suarez則是主投4.1局被敲8支安打，其中包含3發全壘打，狂失6分後退場，白襪打線近13場比賽內，僅有這場比賽攻下5分以上。最終，白襪全隊狂敲15安，包含3轟，以8：1擊敗金鶯，中止近期的12連敗，不過戰績32勝109敗，仍是大聯盟的戰績爐主。
先發投手部分，白襪Jonathan Cannon主投5.2局，被敲5支安打，但僅失1分，本季總共拿下3勝9敗，賽後防禦率為4.53。
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金鶯作為美聯東區龍頭勁旅，前2戰交手近況淒慘的白襪，已經取得2連勝，但沒想到在系列賽的第3戰，打線全員熄火。雖然開路先鋒Gunnar Henderson在首局首打席開轟，是個人本季第35轟，超越1991年的Cal Ripken, Jr.、2004年的Miguel Tejada，寫下隊史游擊手單季最多轟紀錄，不過這也是本場金鶯的唯一得分。
另一方面，金鶯先發Albert Suarez則是主投4.1局被敲8支安打，其中包含3發全壘打，狂失6分後退場，白襪打線近13場比賽內，僅有這場比賽攻下5分以上。最終，白襪全隊狂敲15安，包含3轟，以8：1擊敗金鶯，中止近期的12連敗，不過戰績32勝109敗，仍是大聯盟的戰績爐主。
先發投手部分，白襪Jonathan Cannon主投5.2局，被敲5支安打，但僅失1分，本季總共拿下3勝9敗，賽後防禦率為4.53。