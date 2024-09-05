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Henderson開轟寫隊史紀錄無用！白襪8：1勝金鶯　中止慘澹12連敗

記者林之越/綜合報導

▲巴爾的摩金鶯的游擊砲手Gunnar Henderson，敲出本季第35支全壘打，刷新隊史游擊手最多轟的紀錄，不過球隊最終以1：8輸球。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴爾的摩金鶯的游擊砲手Gunnar Henderson，敲出本季第35支全壘打，刷新隊史游擊手最多轟的紀錄，不過球隊最終以1：8輸球。（圖／美聯社／達志影像）
Henderson開轟寫隊史紀錄無用！巴爾的摩金鶯明星游擊砲Gunnar Henderson，今（5）日出戰聯盟爐主芝加哥白襪，首局首打席開轟，敲出本季第35轟，刷新隊史游擊手的最多轟紀錄。不過金鶯投手群遭到白襪打線狙擊，單場狂敲出15支安打，最終白襪以8：1擊敗美聯東區龍頭金鶯，同時中止近期慘澹的12連敗。

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Henderson悲情紀錄夜　白襪打線久違爆發

金鶯作為美聯東區龍頭勁旅，前2戰交手近況淒慘的白襪，已經取得2連勝，但沒想到在系列賽的第3戰，打線全員熄火。雖然開路先鋒Gunnar Henderson在首局首打席開轟，是個人本季第35轟，超越1991年的Cal Ripken, Jr.、2004年的Miguel Tejada，寫下隊史游擊手單季最多轟紀錄，不過這也是本場金鶯的唯一得分。

另一方面，金鶯先發Albert Suarez則是主投4.1局被敲8支安打，其中包含3發全壘打，狂失6分後退場，白襪打線近13場比賽內，僅有這場比賽攻下5分以上。最終，白襪全隊狂敲15安，包含3轟，以8：1擊敗金鶯，中止近期的12連敗，不過戰績32勝109敗，仍是大聯盟的戰績爐主。

先發投手部分，白襪Jonathan Cannon主投5.2局，被敲5支安打，但僅失1分，本季總共拿下3勝9敗，賽後防禦率為4.53。


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