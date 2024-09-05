Henderson開轟寫隊史紀錄無用！白襪8：1勝金鶯　中止慘澹12連敗

我是廣告 請繼續往下閱讀

Henderson開轟寫隊史紀錄無用！不過金鶯投手群遭到白襪打線狙擊，單場狂敲出15支安打，最終白襪以8：1擊敗美聯東區龍頭金鶯，同時中止近期慘澹的12連敗。金鶯作為美聯東區龍頭勁旅，前2戰交手近況淒慘的白襪，已經取得2連勝，但沒想到在系列賽的第3戰，打線全員熄火。雖然另一方面，金鶯先發Albert Suarez則是主投4.1局被敲8支安打，其中包含3發全壘打，狂失6分後退場，白襪打線近13場比賽內，僅有這場比賽攻下5分以上。最終，先發投手部分，白襪Jonathan Cannon主投5.2局，被敲5支安打，但僅失1分，本季總共拿下3勝9敗，賽後防禦率為4.53。