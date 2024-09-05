爆朱立倫下令送暖柯文哲　蔡正元曝這2人不聽：報老鼠冤

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，今（5）日再開羈押庭。對此，前立委蔡正元指出，國民黨主席朱立倫下令要對柯文哲送暖，但就只有2個人不聽，一個是台北市議員游淑慧，另一個就是台北市議員鍾小平。
針對柯文哲捲入京華城案，國民黨的態度為何？蔡正元今日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，他印象中朱立倫有在黨中央至少三次下令對柯文哲要送溫暖，不要落井下石，大部分人都聽了，只有2個人不聽，一個是游淑慧，另一個就是鍾小平，據他所理解，這2個人是私怨多於公益。
蔡正元續指，游淑慧是為了護台北市前市長郝龍斌，這也要怪柯文哲剛上任台北市長時嘴那麼碎，整天在罵郝龍斌，「游淑慧報老鼠冤，我也覺得合理」，但一定程度就可以了。而鍾小平有一段時間要投靠民眾黨選立委，卻被柯文哲拒絕，「他覺得臉上掛不住吧，而且這要怪黃珊珊，她搞一個合作廠商，合作廠商別人不陳情，跑去跟鍾小平陳情，那不是拿刀子給鍾小平報仇嗎？」
蔡正元認為，政治上還是要看大局，小恩小怨不要計較太多，所以他要勸游淑慧和鍾小平，適可而止，因為在野黨就是要互相取暖，不然會被執政黨各個擊破、追殺，這沒有意義，且現在的執政黨非一般執政黨，是追殺在野黨的執政黨，所以大家要小心。
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蔡正元續指，游淑慧是為了護台北市前市長郝龍斌，這也要怪柯文哲剛上任台北市長時嘴那麼碎，整天在罵郝龍斌，「游淑慧報老鼠冤，我也覺得合理」，但一定程度就可以了。而鍾小平有一段時間要投靠民眾黨選立委，卻被柯文哲拒絕，「他覺得臉上掛不住吧，而且這要怪黃珊珊，她搞一個合作廠商，合作廠商別人不陳情，跑去跟鍾小平陳情，那不是拿刀子給鍾小平報仇嗎？」
蔡正元認為，政治上還是要看大局，小恩小怨不要計較太多，所以他要勸游淑慧和鍾小平，適可而止，因為在野黨就是要互相取暖，不然會被執政黨各個擊破、追殺，這沒有意義，且現在的執政黨非一般執政黨，是追殺在野黨的執政黨，所以大家要小心。
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