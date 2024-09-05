子瑜穿火辣禮服開記者會　認了跟JYP爭取單飛SOLO：捐出版權費！

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▲周子瑜首度在韓召開個人記者會，以成熟性感模樣示人。（圖／翻攝JYP娛樂）

▲子瑜的新歌版權費，將會捐出去。（圖／翻攝JYP娛樂）

韓團TWICE台灣籍成員周子瑜明（6）日將發行人生首張SOLO專輯《abouTZU》，今（5）日舉辦記者會，她透露是自己看到很多人SOLO出道後，覺得「我也想試試看」，所以鼓起勇氣跟公司JYP爭取，所以才獲得發片機會，而專輯中收錄的〈Fly〉為她作詞的曲目，若收到版權費的話，子瑜表示：「捐出去比較好！」子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》將收錄6首歌，包含由JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉，以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品。她的專輯將於明天發行，今天特地舉辦記者會，子瑜表示：「這次成員們給了我非常多的支持，娜璉和志效姐姐們都先個人出道，所以我可以在旁邊觀察她們的活動，並詢問一些我好奇的事情。」她也透露成員有給予建議，「成員們對我說，如果有困難或需要幫助，可以告訴她們，這讓我感到很大的力量，也很感謝」。子瑜還分享，是因為看了很多人相繼SOLO出道後，她也產生想要發片的想法，「我認為我也應該試試看個人出道，所以鼓起勇氣與公司進行充分的討論，才獲得了這樣的機會！我將展現我不同的一面，帶來反轉的形象給大家看」。因為《abouTZU》其中一首收錄曲〈Fly〉為子瑜填詞，子瑜表示：「剛開始嘗試作詞時，用韓語表達其實不太容易，我透過搜尋來理解不懂的部分後，一步步完成了這首歌。」當被問及如何運用版權費？她表示：「還沒有具體想過…不過，希望這首歌能夠得到大家的喜愛，帶來共鳴和安慰，我覺得如果能把版權費捐出去幫助更多的人，那就更好了。」周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》