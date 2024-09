子瑜穿火辣禮服開記者會　認了跟JYP爭取單飛SOLO：捐出版權費！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周子瑜首度在韓召開個人記者會,以成熟性感模樣示人。(圖/翻攝JYP娛樂)

▲子瑜的新歌版權費,將會捐出去。(圖/翻攝JYP娛樂)

韓團TWICE台灣籍成員周子瑜明(6)日將發行人生首張SOLO專輯《abouTZU》,今(5)日舉辦記者會,她透露是自己看到很多人SOLO出道後,覺得「我也想試試看」,所以鼓起勇氣跟公司JYP爭取,所以才獲得發片機會,而專輯中收錄的〈Fly〉為她作詞的曲目,若收到版權費的話,子瑜表示:「捐出去比較好!」子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》將收錄6首歌,包含由JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉,以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉,由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉,其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉,而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品。她的專輯將於明天發行,今天特地舉辦記者會,子瑜表示:「這次成員們給了我非常多的支持,娜璉和志效姐姐們都先個人出道,所以我可以在旁邊觀察她們的活動,並詢問一些我好奇的事情。」她也透露成員有給予建議,「成員們對我說,如果有困難或需要幫助,可以告訴她們,這讓我感到很大的力量,也很感謝」。子瑜還分享,是因為看了很多人相繼SOLO出道後,她也產生想要發片的想法,「我認為我也應該試試看個人出道,所以鼓起勇氣與公司進行充分的討論,才獲得了這樣的機會!我將展現我不同的一面,帶來反轉的形象給大家看」。因為《abouTZU》其中一首收錄曲〈Fly〉為子瑜填詞,子瑜表示:「剛開始嘗試作詞時,用韓語表達其實不太容易,我透過搜尋來理解不懂的部分後,一步步完成了這首歌。」當被問及如何運用版權費?她表示:「還沒有具體想過…不過,希望這首歌能夠得到大家的喜愛,帶來共鳴和安慰,我覺得如果能把版權費捐出去幫助更多的人,那就更好了。」周子瑜出生於台灣台南,2012年只有13歲的她,赴南韓參加2次徵選,最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生,並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》,成績優異的7名至9名者,就可作為TWICE的成員,後來是節目組追加名額,子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》,以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年,也終於熬出一片天,將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》,她也是繼志效、娜璉後,成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日:1999年6月14日(25歲)學 歷:韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道:2015年(TWICE)、2024年(個人)公 司:JYP娛樂出道地:南韓、日本、美國出道作:🇰🇷南韓/《The Story Begins》🇯🇵日本/《#TWICE》🇺🇸美國/《The Feels》🇰🇷個人/《abouTZU》