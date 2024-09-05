美東南地區州議會領袖訪問訪高　陳其邁感謝支持台灣民主

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▲市長陳其邁致贈高雄荔枝酒予訪團團長肯塔基州參議長史岱佛。(圖／高市府提供)

美國東南地區州議會領袖訪問團在團長肯塔基州參議長史岱佛（Robert Stivers）帶領下4日拜訪高雄市政府，市長陳其邁除感謝美國對於台灣民主的堅定支持，也強調高雄與美國各界互動密切，尤其教育交流也十分重要，獲訪團一致認同，盼推動台美青年互動持續深化關係。也希望訪團藉由這次訪高了解高雄健全的投資環境，引介更多合作機會。史岱佛4日率肯塔基州、喬治亞州、田納西州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、阿拉巴馬州等東南地區六州參眾議員一行10人拜會市長陳其邁。一到高雄便參訪港灣發展，史岱佛參議長多次強調對高雄市容及基礎建設的印象非常深刻，雖然是首次訪問高雄，但已經感受到高雄的發展令人驚艷，期待推動高雄與美國東南地區城市交流。陳其邁表示，今年是台灣關係法制定45週年，感謝美國國會及東南地區州議會對台灣民主的堅定支持，包含喬治亞州、北卡羅萊納州、肯塔基州都已通過友台決議。陳其邁強調，高雄作為南台灣最大城市，擁有國際海空雙港與16族原住民族多元文化，除了鋼鐵、造船、海運及石化產業等龍頭企業選擇高雄作為基地，高雄近年積極推動產業轉型，成為全球先進半導體最重要的聚落，國際企業接連投資設廠，美商AMD也將於亞灣設立研發據點，希望訪團藉由這次訪高了解高雄健全的投資環境，引介更多合作機會。肯塔基州參議長史岱佛首先代表訪團感謝市府熱情接待，表示此行感受到同為南方人的熱情，也看見高雄令人驚豔的基礎建設！長期友台的史岱佛參議長指出，台美一向都是友好夥伴，台灣的和平穩定對維持區域和平來說相當重要，也期盼加強文化教育及城市交流，增進美國東南地區與高雄的了解與互動。