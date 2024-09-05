屏東阿卡貝拉音樂會9/15藝術館登場

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▲由縣府培訓的14個人聲樂團輪番登場。（圖／屏東縣府提供）

屏東阿卡貝拉音樂會「愛．音為有你」將於9月15日下午2點30分在屏東藝術館開唱。由縣府培訓的14個人聲樂團輪番登場，以純淨和諧的歌聲，詮釋愛與和平的真諦，並以豐富的曲風，呈現一場精彩的音樂饗宴。文化處指出，這場由縣府自製的阿卡貝拉音樂會，目的是透過純人聲的表現，傳遞「愛與和平」的核心精神，讓觀眾感受到心靈上的撫慰與力量。暑期期間，團員們還特別走訪了屏東私立慈暉老人長期照顧中心及潮州鎮孝愛仁愛之家，進行快閃表演，藉由歌聲傳遞愛與關懷的溫暖。參演的14個團體包括：超世紀、大襟衫、補給艦、寶齡爵仕、LA Bee彼、Acapassion、脩禮記、SURE、T.K.T停看聽、Paiwanpella排灣貝拉、Our song、Star's echo、阿緱囝仔、New Style，團員年齡橫跨10歲至80歲，老中青三代同台，為觀眾獻上風格多元的精采表演。