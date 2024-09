台北晶華推廣永續餐會！齊聚3家東南亞名廚 台北遠東推公益下午茶

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北晶華酒店為了推廣永續發展與世界接軌,邀請亞洲三大「最佳永續餐廳」前來助陣,今明兩天推出六手聯彈永續美食餐會。(圖/台北晶華酒店提供)

▲連續6年入選亞洲50大餐廳的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳,餐廳內的菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化。(圖/台北晶華酒店提供)

▲第三位主廚Han Li Guan來自新加坡Labyrinth餐廳,該餐廳是「亞洲50大」2021最佳永續餐廳得主,並連續8年榮獲米其林一星。(圖/台北晶華提供)

▲台北遠東香格里拉響應「國際乳癌防治月」,將自9月7日至11月3日,每週六日於馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」。(圖/台北遠東飯店提供)

▲五款甜點中皆是以各種天然莓果和紅寶石巧克力,打造「粉紅希望系列甜點」。(圖/台北遠東飯店提供)

吃美食也可以推廣永續與愛心公益!台北晶華酒店今(5)日與明(6)日邀請到其他三屆永續餐廳主廚來台,包括蟬聯2年米其林綠星及2024最佳永續餐廳雙獎的泰國曼谷Haoma餐廳、受到2023最佳永續餐廳及連續6年亞洲50大餐廳榮耀肯定的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳、以及連續8年榮獲米其林一星的2021最佳永續餐廳大獎得主的新加坡Labyrinth餐廳,三家餐廳主廚將聯手舉辦「Best of Sustainable Asia」餐會,演繹9道式套餐。另外,台北遠東也推出粉紅公益下午茶。為展現企業社會責任、推動永續發展與國際接軌,台北晶華酒店在2022年「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」得主--台灣MUME餐廳主廚林泉的大力促成之下,邀請到三位海外名廚到晶華酒店客座。「亞洲50大最佳永續餐廳獎」是一項專門表彰在永續發展方面做出卓越貢獻的亞洲地區餐飲業者,獎項是由「亞洲50大最佳餐廳」組織所頒發,目的是提高餐飲業界對於永續發展的關注,鼓勵餐廳在經營過程中採用更多永續的做法,例如減少碳足跡、使用當地和有機食材、支持社區發展、減少浪費等。評選時不僅考慮餐廳的食物和服務品質,還特別重視其在環境保護和社會責任方面的努力。由餐飲業界行家、美食評論家、相關領域專業人士所組成的評審團會根據餐廳的綜合表現評選出得獎者,每年只會在千百家營業餐廳中選出一位得主,此次來台的三家餐廳,都是致力保護環境、促進社會福祉的餐飲業表率。三位餐廳主廚皆赫赫有名,包含獲得2024最佳永續餐廳獎的泰國曼谷Haoma餐廳,同時擁有曼谷米其林一星以及綠星雙項殊榮,這是一家以社會和環境責任為核心、擁有爆炸性風味的新派印度料理餐廳,印度籍的主廚Deepanker Khosla全面選用泰國當地食材,甚至在自家餐廳的旁邊開墾香料蔬果農場。此次客座主廚將最喜愛的印度甜點“Jalebi”化為脆餅,搭配台灣本土產花生製成的醬、榛果海綿蛋糕以及爽口的可可沙碧,創作出在地且獨特的新奇甜品。另一位餐廳主廚Jordy Navarra代表的是獲得2023最佳永續餐廳、並連續6年入選亞洲50大餐廳的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳,餐廳的菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化,食客可以清楚地品嘗到菲律賓傳統烹飪技法所呈現的自然風味。此次客座帶來菲律賓傳統餐點--Bangsilog ,這道菜是由 bangus(虱目魚)、大蒜炒飯和煎蛋組合而成,新奇口感令人讚賞。第三位餐廳主廚Han Li Guan來自新加坡Labyrinth餐廳,他是「亞洲50大」2021最佳永續餐廳得主,並已連續8年榮獲米其林一星肯定,主廚早年曾經遊歷世界多國星級餐廳,2014年回到家鄉新加坡發揚創新的新加坡餐食文化。主廚以台灣在地屏東乳鴿為主角,融入新加坡道地「Tze Char煮炒」的傳統飲食型態,食客可品嘗到咖啡醬烤鴿胸、酥炸蝦醬鴿腿、自製陳皮滷汁搭配塔可。為期僅兩天的餐會,每人9800元起,可至「 晶華美食到你家 」線上訂位。另外,台北遠東香格里拉響應每年10月「國際乳癌防治月」,將自9月7日至11月3日,每週六日於馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」,由國際廚藝團隊以自然健康概念設計多款夢幻鹹食與甜點,包含「粉紅希望系列甜點」及「愛與守護系列鹹點」。行銷公關總監吳佳穎表示,今年適逢飯店三十週年也是「裙擺澎澎RUN」十週年,特別設計「粉紅驚喜週年紀念甜點」,並將下午茶銷售淨利的15%捐予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會,以實際行動支持乳癌防治。粉紅公益下午茶含十二道精緻鹹食與甜點、當季水果與粉紅酒一杯,每套1,780+10%元。其中的甜點包含Q彈滑嫩的水蜜桃慕斯,周圍點綴著新鮮草莓與晶瑩透亮的玫瑰果凍;還有特別加入兩層蓬鬆柔軟的覆盆子迷你甜甜圈,搭配輕盈細緻的香草香堤,帶來豐富的層次感;主廚還以一朵可食用的玫瑰花裝飾,代表對生命的美好祝福;還有將紅寶石巧克力製成的粉紅絲帶點綴其上,溫柔而堅定的意象,代表對乳癌防治的支持與關懷。