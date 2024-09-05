嚴格把關　國賓改建案市府將委託公正專業第三方重新評估

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針對高雄國賓改建引發兩側大樓住戶陳情，高雄市政府工務局今(5)日表示，雖國賓係經內政部認可專業機構評估及審查，並依全國一致危老標準給予容積，但有鑒於該案涉及公共安全，工務局決定另委託內政部認可的第三方機構，對該案重新進行評估。工務局強調，該案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護市民權益。工務局指出，依據民眾陳情109年建物公安申報的耐震初評數值，和111年危老重建申請的耐震報告數值，兩者之間有落差，此係評定人使用學理不同所致。雖然內政部認可之台北市結構技師公會的結構技師，對該建築高低樓層不同結構系統所做計算，方法符合學理也經公會查核完成，但為使此案之審查更為嚴謹，高市府決定啟動委託第三方專業機構重新評估之作業。