巷仔內／柯文哲曾想拒交保靈感來自她？蘇治芬成就陳水扁名場面

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▲蘇治芬當年高舉上銬雙手，以堅定神情表達不滿，震撼台灣社會也激起民憤。（資料畫面／記者顏幸如攝）

▲柯文哲遭北院裁定羈押禁見，先前傳出民眾黨內沙盤推演，極可能重金交保。（圖／記者李政龍攝，2024,09.05）

▲立委蔡易餘當年是蘇治芬案的辯護律師。（資料畫面／記者顏幸如攝）

▲當年蘇治芬的辯護律師之一，是現任中選會主委李進勇。（資料畫面／記者顏幸如攝）

▲當年蔡英文剛接任民進黨主席，呼籲司法不要「選擇性執法」。（資料畫面／記者顏幸如攝）

▲16年蘇治芬拒絕交保，引爆人民對檢調的怨氣，連續抗議11天。（資料畫面／記者顏幸如攝）

民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間被質疑圖利京華城，今（5）日遭北院裁定羈押禁見，先前傳出民眾黨沙盤推演時，柯文哲曾向黨內幹部交代「絕不可以幫我交保」，讓人聯想起政治人物拒重金交保的往事。2008年扁案烏雲籠罩民進黨，時任雲林縣長的蘇治芬不僅拒絕交保，還高舉上銬雙手沉默抗議、絕食槓上檢調，成功激起強烈民怨。幾天後陳水扁效法，在鏡頭前舉起手銬、激動高喊「政治迫害」，老一輩至今印象深刻。檢調偵辦柯案，上月30日一早到柯家和辦公室搜索，和蘇治芬當年的遭遇類似。2008年10月，蘇治芬欲出國參加食品展，赫然發現已遭限制出境，遂向已辭職獲准的副縣長李應元商量，請他「做好代理縣長的準備」。11月4日上午6點50分，還穿著睡衣的蘇治芬。在縣長公館對敲房門的女調查官淡淡說了句「你們來了」，隨即遭到拘提。當天檢方以蘇治芬涉及收受500萬元賄款為由聲請羈押，雲林地方法院隔日裁定600萬元交保，辯護律師正是現在的中選會主委李進勇、民進黨立委蔡易餘。正當律師們以為打了一場勝仗，蘇治芬卻不滿司法手段太過粗暴、對現任地方首長未傳即拘，當庭拒絕交保並宣佈絕食。時值扁案時期，無數前現任綠營公職遭大規模司法調查，隔壁的嘉義縣長陳明文也遭收押。蘇治芬步出法庭之際高舉上銬雙手，以堅定神情向人群大喊「抗議」，震撼台灣社會也激起民憤。期間蘇治芬二度被戒護送醫、支持者每天到法院和看守所前靜坐；當時剛上任幾個月的民進黨主席蔡英文，只能呼籲司法不要「選擇性執法」。蘇治芬拒絕交保7天後，被起訴的陳水扁也高舉上銬雙手，高喊政治迫害；10天後雲林地檢署在高度輿論壓力下，火速起訴蘇治芬等6人，對她具體求刑15年、追繳不法所得2,100萬元，法院當庭裁定無保釋放。蘇治芬則將經歷寫成新書「時鐘消失的11天」。1年半後一審宣判蘇治芬無罪，隔年二審維持原判、三審無罪定讞。2009年底，蘇治芬在縣長選舉拿到壓倒性的65％，一度連任困難的她，因拒絕交保的決定聲勢逆轉，此後選舉攻無不克成為地方傳奇，甚至被譽為「雲林媽祖婆」，政治生命再延續16年，直到今年初才以71歲高齡，敗給53歲的國民黨丁學忠。