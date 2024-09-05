輝達止跌率科技股反彈！美股受就業數據拖累　道瓊早盤仍挫200點

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美股5日開盤後呈現漲跌互見、主要指數各自發展的情況，在輝達（Nvidia）早盤一度反彈3％的帶動下，科技股吹起反攻號角，也帶動那斯達克指數上漲。不過，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國8月民間就業人數僅增9.9萬人，遠低於經濟學家預期的14.5萬人，也讓投資人擔憂。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌215.62點、約0.53％；標普500指數下跌14.75點、約0.27％；那斯達克指數上漲40.44點、約0.24％；費城半導體指數下跌23.79點、約0.50％。根據《CNBC》報導，AI指標股輝達在早盤一度反彈3％，但漲幅隨後收斂，報108.79美元，上漲2.43％。輝達止跌帶動其他科技股上揚，包括Meta、蘋果、英特爾在早盤都傳出捷報，台積電ADR也報164.09美元，上漲2％。不過，最新公布的美國8月份就業市場數據只能說是好壞參半，民間就業人數遠遜於經濟學家預期，但是上週首次申請失業救濟人數為22.7萬人，比之前一周減少5千人，算是比較正面的訊號。目前市場對任何潛在的經濟放緩線索都十分敏感，本週五將公佈的8月份非農就業報告，勢必會成為投資人關注的焦點。分析師艾馬紐（Emmanuel Cau）表示，勞動市場數據好壞參半，但並沒有崩潰。接下來全球進入降息週期應該有助於經濟實現軟著陸，總體來說，市場應該仍處於積極的環境，不過仍有許多未知因素需要克服。沃爾夫研究公司（Wolfe Research）的最新報告則提醒，由於未來兩個月交易環境波動，投資人擔憂情緒加劇，風險偏向下行，股市可能在短期內面臨不成比例的回檔，一些諸如盈利不如預期的負面消息都可能導致股價大跌。