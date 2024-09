聯名設計師變品牌總監！UNIQLO：C系列今開賣　羽絨背心、男裝夯

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲UNIQLO:C系列大衣線條之俐落、行走間裙擺的流暢,都讓人傾心。(圖/UNIQLO提供)

▲UNIQLO : C本季首度推出男裝系列,在休閒時尚的內斂裡展現經典現代形象。(圖/UNIQLO提供)

▲修飾有型的「女裝 羽絨短版背心」,避免厚重刻板印象,很受講究穿搭線條的女性歡迎。(圖/UNIQLO提供)

▲UNIQLO:C系列精準的剪裁,能輕鬆在秋冬季節疊搭出豐富層次感,又能修飾身型。(圖/UNIQLO提供)

▲UNIQLO任命Clare Waight Keller擔任品牌創意總監。(圖/UNIQLO提供)

▲Anamika Khanna H&M設計師聯名系列,也已在官方網路商店開賣。(圖/H&M提供)

UNIQLO優衣庫正式宣布,由操刀UNIQLO:C女裝聯名系列的英國設計師Clare Waight Keller擔任品牌創意總監!而她打造的最新2024秋冬系列今(6)日開賣,以低調內斂、剪裁優雅的高質感時尚擄獲不少粉絲的UNIQLO:C系列,本季還首見秋冬男裝;新品預覽會上,則以男女適穿的寬版降落傘褲、女裝羽絨短版背心、細褶長裙、柔軟舒膚寬擺洋裝最受青睞。設計師Clare Waight Keller曾獲英國時尚大獎(British Fashion Awards)年度女裝設計師,還被評選為2019年《TIME》雜誌「TIME100影響人物」之一。過去曾任職Givenchy、Ralph Lauren、Chloé的她,自2023年9月開始擔任UNIQLO:C女裝聯名系列設計師,打造可以平實價格入手剪裁優雅的高質感時尚單品,讓人眼睛一亮。迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正(Tadashi Yanai)也看見Clare Waight Keller在UNIQLO : C聯名系列的亮眼表現,不只大力讚賞:「她是世界上少數能夠兼顧創意和商業讓其達到完美平衡的設計師之一」。更直呼:「我對於她從未忘記從消費者的角度思考,並打造出恰如其分的設計感到印象深刻」。認為Clare Waight Keller能提升並拓展UNIQLO的LifeWear極致日常服裝境界。UNIQLO : C 2024秋冬系列靈感源自倫敦地標建築—巴比肯藝術中心,因其粗獷主義的建築風格,啟發Clare Waight Keller回歸服裝的本質,從符合現代生活的秋冬必備面料為起點,透過洗鍊線條與實穿的中性色調,巧妙融合時尚與機能。本季更首度推出UNIQLO : C男裝系列,呈現男性休閒時尚內斂而經典的現代形象。UNIQLO : C 2024秋冬系列共有44款男女裝單品與配件,包括採英式經典單排釦設計的廓型「男裝 雙面織紋大衣」,以針織工法重新詮釋正裝西外的「男裝 針織外套」;而男女適穿的款式,則有兼具保暖、防潑水與輕盈等機能特性的「連帽大衣」,微寬鬆箱型直筒剪裁的「府綢寬版襯衫(長袖)」,及設計師本人推薦、以頂級棉料製成的「寬版休閒連帽上衣」與「休閒寬褲(褲腳抽繩)」。配件則有空氣感蓬鬆設計的「水桶肩背包」、保暖時髦的「尼龍連帽圍脖」,還有「女裝 包頭涼鞋」、「女裝 Padded靴子」、「男女適用 麂皮拼接休閒鞋」等鞋款可選。在UNIQLO : C新品預覽會上,則以男女適穿的「寬版降落傘褲」、修飾又有型的「女裝 羽絨短版背心」、襬動流暢的「細褶長裙」、腰身柔美的「柔軟舒膚寬擺洋裝」最受青睞。UNIQLO : C 2024秋冬系列將於9月6日起於UNIQLO網路商店、UNIQLO台北全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店及高雄漢神巨蛋購物廣場店同步登場,其中精選9款質感男女裝單品於全台店舖販售,部分特別尺碼將只在網路商店販售。而H&M則攜手印度時裝設計師Anamika Khanna,在9月5日於網路商店限量販售全新Anamika Khanna H&M設計師聯名系列。以印度傳統工藝的繁複印花和精緻刺繡為靈感,巧妙融合現代剪裁與地域美學,將傳統印度風情融入當代時尚中。女裝採垂墜打褶、不對稱且層次分明的裙擺設計,突顯婀娜多姿的魅力,絢麗多彩印花圖案增添浪漫;男裝巧妙運用印花打造豐富材質與款式。尤其Anamika Khanna標誌性設計的華麗配件,還以印度當地的再生金屬鑄造而成,更是不容錯過。