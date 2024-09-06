名醫預言柯文哲出來後將翻修法律　喊話蔣萬安：圖利罪等著你！

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民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪遭收押禁見，精神科醫師沈政男今天繼續在臉書發文，指昨晚看了羈押裁定書，以為有驚人新事證，原來就只是「柯文哲有在公文上蓋章」、幕僚提醒「有違法圖利之嫌」，實在太主觀。至於被刪除的對話，有可能是嘲笑檢調的對話，未來隨時可能翻案。他也喊話蔣萬安等人，沒有金流的貪污跟四腳蛇一樣自相矛盾，如此爭議的法條若能定罪，未來「圖利罪，在前方等著你們！」沈政男昨晚發文，指更裁法官裁定前說「新事證不採納」，也就是完全回到北檢聲押時的案情狀態，涉案事實完全一樣，裁定結果卻南轅北轍，顯然是法官心證變異度太大。今（6）日一早他再發文，表示昨晚看了裁定書，發現法官完全採信北檢片面之詞，把一般公文處理流程當成強力介入，更沒考慮到京華城容積獎勵乃都委會20幾位委員的共識決。沈政男說，蔣萬安的台北市政府都發局今年1月也說京華城案的公益性、對價性、適法性都有達到，沒有問題！至於前任都發局長林洲民說「我那時有提醒柯文哲，此案可能圖利！」只是個人看法，別的都發局長就不認為違法。他表示前一位羈押庭法官認為柯文哲信賴都委會多數決，更裁法官卻以「在公文蓋章」做為柯知道違法圖利的事證，「說穿了就是見樹不見林，指鹿為馬」。因此連搜索那天，柯家一小時後才開門、手機有刪除對話的痕跡，都被解讀成他有滅證與畏罪嫌疑，他問「為什麼不是那天正在便祕上廁所？」或許刪除的「就只是嘲笑檢調的對話而已」。他認為更裁法官的看法未來隨時可能翻案，「因為實在太過主觀了」。至於憤怒的支持者想表達抗議，他提醒小草們，現在上街沒太大作用，建議在網路讓大家知道相關偵辦與裁定不合理之處，爭取更多人支持柯文哲。他相信柯文哲在看守所裡會形成一套新的論述，出來以後告訴大家，怎麼樣翻修種種制度、法律與觀念的老舊建築，能為整個國家進行更美好的發展計劃！