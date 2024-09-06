民眾黨中市黨部發集結令　小草混亂了：阿北的話還要聽嗎？

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▲小草指市黨部幾小時前才發文，要大家認真工作、認真生活，好好照顧自己。（圖／翻攝民眾黨台中黨部臉書，2024,09.06）

民眾黨主席柯文哲昨天開羈押庭前，拍影片喊話小草「照顧好自己，就是對我最好的幫忙」，但民眾黨緊急應變小組今早決定動員，台中市黨部同步在官方臉書發集結令，後天中午出發北上聲援柯文哲，小草感到混亂，問「不是幾小時前，才要我們先過好自己生活、先不要遊行抗議嗎？」「現在是要聽阿北的、還是中央的？」民眾黨中央緊急應變小組今（6）日上午宣佈，將動員全體黨公職站出來演講，控訴檢調透過洩密扭曲、不實的假訊息對柯文哲造成不公平對待，第一場在後天晚上6點半台北市濟南路立院群賢樓前開講。民眾黨台中市黨部同步在官方臉書發出集結令，要大家為台灣的司法正義站出來。市黨部表示，台中各區小草可以自行集合40位支持者，直接對接執行長，在合法上下車的位置指定上車；零星者可擇台中市黨部、大里19甲健康公園集合點，於8日中午12:30出發，預計晚間11點回到台中。每位需匯款500保證金，當天搭車時返還。但集結令引起部分小草質疑，「等等！主席不是說先過好自己的生活，先不要遊行抗議嗎？」「你們瘋了嗎？沒有聽到主席最後的話？」「市黨部不是幾小時前才發文，要大家認真工作、認真生活，好好照顧自己？」市黨部則以「感謝帶來流量」回嗆部分反串者。