民進黨高雄市黨部遭蛋擊　雄警已掌握特定對象

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▲經轄區鼓分局專案小組調閲監視器發現於昨晚11時許，一名可疑男子朝民進黨高雄市黨部丟擲雞蛋。（圖／鼓山分局提供）

▲民進黨高雄市黨部今(6)日上午被人發現遭人投擲雞蛋。（圖／鼓山分局提供）

民進黨高雄市黨部今(6)日上午被人發現遭人投擲雞蛋，高市警局鼓山分局獲報後隨即調閲監視器，發現於昨晚11時許，一名可疑男子朝黨部丟擲雞蛋。鼓山分局已掌握特定行為人身分資料，該行為人之行為恐已違反《社會秩序維護法》第68條第2款規定：對住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾可出入之場所進行滋擾，最高可處三日拘留或處以新臺幣一萬二千元罰鍰。鼓山分局於9月6日9時許接獲報案，稱民主進步黨高雄市黨部遭人投擲雞蛋。鼓山分局接獲報案後，立即成立專案小組展開調查。經調閱周邊監視器畫面，該男子於5日23時許徒步至民進黨高雄市黨部前，並以事先準備的雞蛋朝黨部入口處投擲，未造成人員傷亡或財物損壞。鼓山分局已掌握特定行為人身分資料，該行為人之行為恐已違反《社會秩序維護法》第68條第2款規定：對住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾可出入之場所進行滋擾，最高可處三日拘留或處以新臺幣一萬二千元罰鍰。鼓山分局也呼籲，民眾應理性表達意見或訴求，切勿以暴力手段干擾公共秩序。此外，鼓山分局已加強相關場所的警力巡簽及守望，確保公共安全，防止類似事件再度發生。