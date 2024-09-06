終結140場不勝魔咒！3萬人小國聖馬利諾贏20年首勝　全國人民瘋了

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歐足總國家聯賽今（6）日凌晨展開第一輪賽事，賽前140場比賽不勝的聖馬利諾對上列支敦斯登，兩隊在上半場戰成0：0平手，下半場第53分鐘，聖馬利諾Nicko Sensoli進球先馳得點，而列支敦斯登在剩餘時間依舊無法取得進球，終場聖馬利諾1：0擊敗列支敦斯登，結束長達20年、連140場比賽不勝的悲慘紀錄，也讓這個3萬多人口的小國人民陷入瘋狂。聖馬利諾位於義大利亞平寧山脈東北側，國土面積僅61.2平方公里，國土被義大利包圍，屬於國中國；全國人口為3萬3344人，聖馬里諾足協早在1931年就成立，但直到1988年才加入國際足總（FIFA）與歐足總，開始正式參與國際賽事。2004年聖馬利諾與列支敦斯登進行國際友誼賽，該場比賽聖馬利諾以1：0擊敗列支敦斯登，這是球隊正式參與第65場國際賽後，才終於拿下首勝，但沒想到聖馬利諾接下來20年一勝難求，有時候甚至一整年都沒有進球。聖馬利諾國家隊大多都由業餘球員組成，這些球員平常還要工作，只有少部分為職業球員，但最高層級也僅到義丙聯賽（義大利第三級聯賽）。經過20年後，聖馬利諾終於再度取勝，對手同樣為列支敦斯登，讓全國人民陷入瘋狂，聖馬利諾足協也在賽後發文慶祝，「我的天啊！這終於發生了。」這一勝也是聖馬利諾在歐足總國家聯賽的第一勝，為國家的足球寫下新的紀錄。