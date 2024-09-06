特企／甜品專家清原Ｘ全聯　4款甜點2款芋泥麵包「芋」望一次滿足

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▲新鮮芋蒸磨而成的芋頭餡，滑順布蕾帶出奶蛋香，加入蜜鬆軟芋角丁，最後加上綿密海鹽奶蓋，鹹甜多層次。（圖／清原芋圓提供）。

▲「芋頭涼糕」嚴選在地芋頭製成Q軟細緻的涼糕，切成丁塊好入口，一口暑氣全消。（圖／清原芋圓提供）

▲「芋見重乳酪」底層酥脆塔皮，中層吃得到蜜融芋頭丁的重乳酪，上層抹上厚厚一層芋頭鮮奶油，甜而不膩超刷嘴。（圖／清原芋圓提供）

讓芋頭控「芋」罷不能的芋頭季正式登場！今年全聯甜點專家 We Sweet 和芋の專門家「清原」雙專家強強聯手，打造 4 款聯名新甜點「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」，使用清原芋頭丁入餡，8/23~9/19 特價 55~139 元。不只甜點，READ BREAD 閱讀麵包也和清原Taro Yuan推出「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」2 款聯名新麵包，用銅板價 35、39 元就能嚐鮮，芋頭季從早餐、下午茶到飯後甜點，全面滿足你的「芋」望！據資料統計，去年同期芋頭季檔期銷售超過 62 萬份商品，熱銷前五名包括芋泥肉鬆拿破崙捲、芋頭涼果子、芋泥冰心捲蛋糕、芋泥被窩捲、芋頭大福，以捲類蛋糕和 Q 軟口感的甜點格外受消費者青睞。今年芋頭乘勝追擊，由全聯甜點專家 We Sweet 與芋頭甜品專門店芋の專門家清原，各擅勝場的雙專家結合所長，用心打造 4 款聯名甜點，勢必讓人全想打包！芋頭季 We Sweet 新甜點使用清原芋頭丁入餡，推出「芋頭蒸果子」細緻柔順的蛋糕包裹著天下第一豆的綿密芋頭內餡，8/23~9/19 單盒特價 75 元；「芋見重乳酪」底層酥脆塔皮，中層吃得到蜜融芋頭丁的重乳酪，上層抹上厚厚一層芋頭鮮奶油，8/23~9/19 單盒特價 99 元；「芋頭奶蓋布蕾」新鮮芋蒸磨而成的芋頭餡，滑順布蕾帶出奶蛋香，加入蜜鬆軟芋角丁，最後加上綿密海鹽奶蓋，鹹甜多層次，8/23~9/19 單盒特價 139 元；最消暑的「芋頭涼糕」嚴選在地芋頭製成 Q 軟細緻的涼糕，一口暑氣全消，8/23~9/19單盒特價 55 元。人氣暢銷芋頭甜點也隨著8月芋頭季回歸，像是芋頭大福、芋頭涼果子、芋見幸福千層，以及全聯消費者最愛的 We Sweet 四大天王的捲類蛋糕芋泥冰心捲蛋糕， 值得芋頭控收藏進肚子裡！READ BREAD 聯名清原Taro Yuan的「芋泥餐包」嚴選台灣在地芋頭製成芋泥包入餐包，散發濃郁芋頭香，8/23~9/19 特價 35 元；「芋泥肉鬆華爾滋」使用台灣在地芋頭泥、國產在地肉鬆餡，搭配螺紋華爾滋酥皮，香濃誘人，8/23~9/19 特價 39 元，當早餐、下午茶享用，「芋」吃「芋」上癮！優惠再加碼，消費者只要憑WE SWEET4款甜點與READ BREAD 2款麵包聯名清原Taro Yuan包裝任一到清原全台門市消費飲品即可再折5元，一個包裝限折1次，不含原味茗茶系列，活動時間從即日起至9月30日，活動方法詳見清原粉專與官網。（清原保留擴大、修改、取消、終止該活動以及更改活動截止日期的權利，無需做出解釋或通知）