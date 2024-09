特企／甜品專家清原Ｘ全聯　4款甜點2款芋泥麵包「芋」望一次滿足

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新鮮芋蒸磨而成的芋頭餡,滑順布蕾帶出奶蛋香,加入蜜鬆軟芋角丁,最後加上綿密海鹽奶蓋,鹹甜多層次。(圖/清原芋圓提供)。

▲「芋頭涼糕」嚴選在地芋頭製成Q軟細緻的涼糕,切成丁塊好入口,一口暑氣全消。(圖/清原芋圓提供)

▲「芋見重乳酪」底層酥脆塔皮,中層吃得到蜜融芋頭丁的重乳酪,上層抹上厚厚一層芋頭鮮奶油,甜而不膩超刷嘴。(圖/清原芋圓提供)

讓芋頭控「芋」罷不能的芋頭季正式登場!今年全聯甜點專家 We Sweet 和芋の專門家「清原」雙專家強強聯手,打造 4 款聯名新甜點「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」,使用清原芋頭丁入餡,8/23~9/19 特價 55~139 元。不只甜點,READ BREAD 閱讀麵包也和清原Taro Yuan推出「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」2 款聯名新麵包,用銅板價 35、39 元就能嚐鮮,芋頭季從早餐、下午茶到飯後甜點,全面滿足你的「芋」望!據資料統計,去年同期芋頭季檔期銷售超過 62 萬份商品,熱銷前五名包括芋泥肉鬆拿破崙捲、芋頭涼果子、芋泥冰心捲蛋糕、芋泥被窩捲、芋頭大福,以捲類蛋糕和 Q 軟口感的甜點格外受消費者青睞。今年芋頭乘勝追擊,由全聯甜點專家 We Sweet 與芋頭甜品專門店芋の專門家清原,各擅勝場的雙專家結合所長,用心打造 4 款聯名甜點,勢必讓人全想打包!芋頭季 We Sweet 新甜點使用清原芋頭丁入餡,推出「芋頭蒸果子」細緻柔順的蛋糕包裹著天下第一豆的綿密芋頭內餡,8/23~9/19 單盒特價 75 元;「芋見重乳酪」底層酥脆塔皮,中層吃得到蜜融芋頭丁的重乳酪,上層抹上厚厚一層芋頭鮮奶油,8/23~9/19 單盒特價 99 元;「芋頭奶蓋布蕾」新鮮芋蒸磨而成的芋頭餡,滑順布蕾帶出奶蛋香,加入蜜鬆軟芋角丁,最後加上綿密海鹽奶蓋,鹹甜多層次,8/23~9/19 單盒特價 139 元;最消暑的「芋頭涼糕」嚴選在地芋頭製成 Q 軟細緻的涼糕,一口暑氣全消,8/23~9/19單盒特價 55 元。人氣暢銷芋頭甜點也隨著8月芋頭季回歸,像是芋頭大福、芋頭涼果子、芋見幸福千層,以及全聯消費者最愛的 We Sweet 四大天王的捲類蛋糕芋泥冰心捲蛋糕, 值得芋頭控收藏進肚子裡!READ BREAD 聯名清原Taro Yuan的「芋泥餐包」嚴選台灣在地芋頭製成芋泥包入餐包,散發濃郁芋頭香,8/23~9/19 特價 35 元;「芋泥肉鬆華爾滋」使用台灣在地芋頭泥、國產在地肉鬆餡,搭配螺紋華爾滋酥皮,香濃誘人,8/23~9/19 特價 39 元,當早餐、下午茶享用,「芋」吃「芋」上癮!優惠再加碼,消費者只要憑WE SWEET4款甜點與READ BREAD 2款麵包聯名清原Taro Yuan包裝任一到清原全台門市消費飲品即可再折5元,一個包裝限折1次,不含原味茗茶系列,活動時間從即日起至9月30日,活動方法詳見清原粉專與官網。(清原保留擴大、修改、取消、終止該活動以及更改活動截止日期的權利,無需做出解釋或通知)