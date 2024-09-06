金門7牛爆牛結節疹！農業部查全縣牛場　急調疫苗、吹箭備援

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農業部今（6）日表示，8月30日金門縣金沙鎮1牛場牛隻確診感染牛結節疹（LSD），該場7頭發病牛隻業已立即執行撲殺銷毀作業，後續並完成案例場237頭未發病牛隻補強注射及周邊半徑3公里內在養28場478頭牛隻環帶免疫與病媒防治作業，同時對全縣在養268場牛場進行訪視，迄今未發現可疑案例，顯示此次案例至目前為止尚無擴散跡象，目前穩定控制中。農業部指出，8月30日已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往臺灣及其他離島。金門縣確診LSD案例當下農業部隨即調用3,000劑LSD疫苗及800支吹箭至金門以備緊急防疫所需；同時提供黏蠅板1,000份供金門縣牛場進行病媒防治，亦協調大學獸醫系籌組注射隊赴金門縣協助執行LSD疫苗補強注射工作，並同步啟動全國肉品市場（屠宰場）加強運輸車輛消毒及牛隻檢查，以確保整體產業安全。農業部強調，牛結節疹為我國甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，民眾不用恐慌，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農業部也呼籲，國內養牛業者持續加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備及黏蠅板等，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。