知道柯文哲一定會反對！白營號召小草北上　江和樹曝為何交500

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▲民眾黨台中市黨部的集結令，一開始用「出兵」字眼，引起網路撻伐。（圖／翻攝網路，2024,09.06）

民眾黨主席柯文哲遭收押，台中市黨部動員支持者後天坐遊覽車北上聲援、多個縣市跟進，遭網紅四叉貓質疑「不是才說要好好上班」？市黨部主委江和樹表示，他知道主席柯文哲一定會反對，但事出緊急，必須讓社會知道柯文哲蒙受何等冤屈，活動既是台中市黨部發起，就由他概括承受，並透露短短4個多小時，台中已超過500人報名。民眾黨中央緊急應變小組今（6）日上午宣佈，將動員全體黨公職站出來演講，第一場後天晚上6點半在台北市濟南路立院群賢樓前開講，兼任中央委員的江和樹當時也列席記者會，台中市黨部則同步在粉絲頁發出集結令，表示每滿40人即可申請一部遊覽車，定於8日中午從出發、晚上11點回到台中。由於最初版本是「出兵‧集結」，網紅四叉貓截圖諷刺「小草們平常最愛說他們才不是搭遊覽車來支持的，現在民眾堂直接提供免費遊覽車叫大家北上耶」、「不知道現場會不會發雙主菜便當，伙食吃太差可能會揪不到人喔！」網友也質疑台中市黨部煽動支持者情緒，打算上演「白蓮教之亂」；粉絲頁後來緊急拿掉「出兵」字眼，小編仍與不認同此舉的網友摃上。江和樹在前方作戰，後院卻失火，下午連忙趕回台中對外說明，他表示主席柯文哲心疼支持者，希望大家留在各自崗位努力工作，不要這麼辛苦，他也清楚「若今天主席還在，一定會反對」，既然活動由台中市黨部發起，他會概括承受。他透露後天晚上在台北的演講是第一站，接下來各黨部、8位黨籍立委、各縣市民代都有廟口開講、小型座談會等活動，透過各種方式告訴台灣人，柯文哲的冤屈在哪裡。他批評在完全查不到金流下，法官裁定收押柯文哲，完全說不過去，但民眾黨仍會呼籲小草理性，因為「這是長期抗戰，絕不會一兩天就可以救出柯文哲，我們不會讓有心人看笑話」。江和樹說，台中市黨部發起聲援行動後，短短4個多小時已超過500人報名，中南部其他縣市黨部也陸續跟進。目前他最擔憂的，是臨時湊不到10多部遊覽車。對於四叉貓和網友的質疑，他表示若不要求參加者先交500元保證金，恐被人惡意灌水、製造車子等不到人的假象。此行所有車資由市黨部負擔，但沒有雙主菜便當，午晚餐必須自理，有支持者表示要抱餅乾和飲料上車分享，他非常歡迎。媒體問到是否歡迎友黨參加？江和樹回答「當然」！若國民黨願意站出來，他樂見其成，因為「這場大風會吹到誰，還不知道」。