周春米訪鹿兒島百年傳產　鼓勵屏東青年傳產創新

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▲屏東與鹿兒島皆為農業、觀光大縣，並面臨網路購物平台興起及消費型態轉變等挑戰。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣長周春米率團訪問日本鹿兒島，特地參訪生產日本武士頭盔的「甲冑工房丸武產業」，該產業因日本旅美球星大谷翔平在全球運動賽事中擊出全壘打並戴上武士頭盔而爆紅。周春米鼓勵屏東青年將創新元素注入傳統產業，打造新時代的成功範例。為深化台日友好互動，周春米率縣府團隊及屏東青年學院大店長聯盟等赴日參訪。周春米指出，屏東與鹿兒島皆為農業、觀光大縣，並面臨網路購物平台興起及消費型態轉變等挑戰。如何透過創新活化傳統產業，甚至結合觀光與娛樂產業，是現今商機的關鍵。此次參訪的地點包括甲冑工房丸武產業、濱田酒造株式會社、鹿兒島株式會社Ovision及天文館商店街振興公會聯合會等。其中，甲冑工房丸武產業因製作大谷翔平的武士頭盔而聲名大噪，這家擁有百年歷史的傳產在第三代接班人的經營下，結合文創，讓武士盔甲變身為酒衣、吊飾等創意產品，成功吸引新興市場的關注。濱田酒造株式會社則擁有悠久的燒酒釀造技術，已傳承至第五代。該公司深知燒酒不僅是商品，更是一種文化傳承。他們在堅持傳統的同時不斷創新，推出帶有荔枝香味的燒酎，深受日本及台灣年輕消費者喜愛。周春米表示，屏東擁有豐富文化底蘊的傳統產業，如肉乾、紅豆生產、辦桌等，近年來也融合現代元素，成為具地方特色的品牌。她希望此次參訪能讓青年創業家與日本企業互相學習，激發創新思維，加速傳產轉型。