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東港聞人鄭春忠捐水箱消防車　助屏東救災效能

記者莊全成／屏東報導

▲東港聞人鄭春忠（右5）再度捐贈一輛水箱消防車給屏東縣消防局，提升消防就在效能。（圖／屏東縣消防局提供）
▲東港聞人鄭春忠（右5）再度捐贈一輛水箱消防車給屏東縣消防局，提升消防就在效能。（圖／屏東縣消防局提供）
屏東東港聞人鄭春忠今（6）日上午，於屏東縣消防局東港分隊舉行水箱消防車捐贈儀式，由消防局副局長鄭建德代表受贈，典禮邀請貴賓及警義消同仁共同參與。

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▲捐贈儀式在東港消防分隊舉行，由副局長鄭建德（右）代表受贈。（圖／屏東縣消防局提供）
▲捐贈儀式在東港消防分隊舉行，由副局長鄭建德（右）代表受贈。（圖／屏東縣消防局提供）
鄭春忠表示，自身了解到消防人員在救災工作中的辛勞，並體認到消防車輛對救災安全與效率的重要性。經過多次與消防局的協商後，他針對屏東縣崁頂鄉的特殊勤務需求，且因人口老化與舊社區道路狹窄，小型消防車更符合實際需求，因此捐贈的消防車外觀參考國外款式，車身貼有鑽石級反光標誌，能有效提高辨識度和警示效果，提升出勤時的安全性。

此外，消防車所配備的器材也充分展現了實用性與創新性。例如，隨車的電動式軍刀鋸與切割器相較傳統油料引擎設備，操作更加靈巧且不產生廢氣，適合各類救援現場的破壞作業，能顯著提升救援效率。

鄭春忠的善行義舉不僅有助於提升消防同仁的救災效能，也為社會注入溫暖與正能量。縣長周春米特別指示消防局珍惜並善用這台消防車，確保所有器材的操作熟練，發揮最大的救災效益，守護鄉民的生命與財產安全。

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