和逸飯店台南西門館攜手南市社會局　中秋送暖弱勢家庭

我是廣告 請繼續往下閱讀

和逸飯店·台南西門館響應 9月5日國際慈善日，首次與臺南市政府社會局攜手共襄盛舉，捐贈30盒映月廣式中秋月餅禮盒，將溫暖送達弱勢家庭。透過中秋佳節的愛心行動，為更多家庭帶來關懷與喜悅，傳遞愛心與溫暖。身為親子友善飯店之一的和逸飯店·台南西門館，不僅提供多元的親子住宿體驗，更積極參與公益活動，飯店總監吳玉菁表示，飯店致力推動社會公益，以實際行動回饋地方及落實公益關懷。此次與臺南市政府社會局合作，捐贈中秋月餅禮盒予弱勢家庭，盼能拋磚引玉，將正向溫暖的能量傳遞到社會各個角落。除了愛心行動，和逸飯店·台南西門館即日起至9月17日亦推出「綠映之月 逸享佳節」中秋住房專案。9月14日至9月15日，飯店還將舉辦「中秋歷險記」應景活動，透過生動的故事劇場開啟冒險，並結合闖關遊戲及冰皮月餅DIY，創造難忘的親子互動回憶，體驗傳統節日的樂趣。