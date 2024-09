歷史學家自認40年來神準預測美總統大選　稱今年賀錦麗將勝川普

我是廣告 請繼續往下閱讀

(中央社華盛頓5日綜合外電報導)美國歷史學家李赫特曼被稱為美國總統大選「預言家」,而他對今年11月選舉的預測結果已出爐,他認為民主黨總統候選人賀錦麗將贏得白宮寶座。衛報(The Guardian)報導,專研美國總統選舉的美利堅大學(American University)歷史系教授李赫特曼(Allan Lichtman)稱自己幾乎準確預測1984年以來每場美國總統大選,只在2000年小布希(George W. Bush)擊敗高爾(Al Gore)時出現誤判,但那是一場有爭議的選舉。紐約時報(The New York Times)今早發布李赫特曼的評論影片,他在片中公布預測結果:「民主黨人將保住白宮,賀錦麗(Kamala Harris)將是下任美國總統。」美國財經新聞網CNBC報導,李赫特曼的預測奠基於一個他稱為「白宮之鑰」(Keys to the White House)的歷史指數模型。李赫特曼於1980年代早期和俄羅斯地球物理學家凱利斯波洛克(Vladimir Keilis-Borok)一同發展出這套獨特系統,透過聚焦現任總統所屬政黨的13道是非題分析政治局勢。如果6個或更多問題的答案為「否」,代表挑戰者─就本次大選而言即共和黨總統候選人川普(Donald Trump)─預計將勝選。不過在這13道關鍵問題中,李赫特曼發現目前有8個問題的答案有利賀錦麗,而川普只在3個問題占優勢。李赫特曼指出,賀錦麗得益於總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)退出後缺乏有力第三勢力候選人、正面的短期及長期經濟指標、現任總統拜登(Joe Biden)政府的國家政策帶來重大改變、沒有長期社會動盪或與白宮相關醜聞。此外,她也受益於無須經歷黨內提名激戰,便順利接棒拜登參選。尚有兩個與外交政策成敗相關的問題仍懸而未決,但根據李赫特曼的公式,即使它們最後有利川普,也不足以讓他勝選。李赫特曼還說:「外交政策很微妙,這些關鍵問題(的答案)可能會翻轉。」李赫特曼的分析幾乎不看民調結果、競選策略、選戰口號、施政計畫或其他大部分政治評論員與分析家傾向參考的因素。2016年美國總統大選前,李赫特曼是少數準確預測川普將擊敗當時民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)的政治分析家之一,他同樣正確預測拜登將在2020年大選打敗川普。(譯者:洪培英/核稿:嚴思祺)1130906