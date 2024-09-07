USB藏「柯文哲收賄證據」曝！涉收沈慶京1500萬　北檢說話了

王世堅探監柯文哲！送雞鴨飯、起酥蛋糕被退　沈富雄忍不住吐1句

記者何哲欣／台北報導

▲王世堅赴北所送雞鴨便當、起酥蛋糕給柯文哲，但因超過送餐時間遭退回。（圖／翻攝王世堅臉書）
▲王世堅赴北所送雞鴨便當、起酥蛋糕給柯文哲，但因超過送餐時間遭退回。（圖／翻攝王世堅臉書）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見。民進黨立委昨到台北看守所送雞鴨便當與起酥蛋糕，諷柯文哲被羈押，不久就會被起訴，但因已超過送餐時間，王世堅又把食物帶回。前立委沈富雄說，作秀不要做過頭了，一天到晚搞什麼蛋糕、什麼餐，「你已經很有名了，何必搞作秀做到這種程度。」

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另外，柯文哲妻子陳佩琪要帶《台灣人四百年史》，也因為精裝本無法帶進看守所遭退回。沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說，陳佩琪明知道禁見，還要立委黃珊珊陪她去，這也是在作秀，還帶已故台獨大老史明的著作，也是想做給大家看，但看守所不能隨便帶東西進去，陳佩琪其實送錢就好，讓柯文哲可以跟向合作社買東西。

沈富雄也感慨，柯文哲跟媽媽、妻子、妹妹的關係都很好，這在政治圈少見，但這些女性太寵柯文哲，柯文哲卻沒有好好對待她們，也都沒有把事情說清楚，讓這些人為柯文哲操心，柯文哲應該向她們道歉。

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