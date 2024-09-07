U23／辜仲諒又要火大了！中華隊1:3慘輸韓國　曾家輝5局失2分吞敗

湖人休賽季補強動作為0！隨隊記者嘆：若沒交易新球季就將浪費掉

記者陳品翔/綜合報導

▲上個賽季在季後賽首輪以總比數1：4不敵丹佛金塊的洛杉磯湖人，如今休賽季補強動作幾乎為0，也讓隨隊記者發文寫下，「若湖人後續沒有發動交易，那麼本賽季將會被浪費掉。」（圖／美聯社／達志影像）
▲上個賽季在季後賽首輪以總比數1：4不敵丹佛金塊的洛杉磯湖人，如今休賽季補強動作幾乎為0，也讓隨隊記者發文寫下，「若湖人後續沒有發動交易，那麼本賽季將會被浪費掉。」（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃新賽季即將在下個月23日點燃戰火，而人氣球隊洛杉磯湖人新賽季的表現如何也備受關注，但上個賽季在季後賽首輪以總比數1：4不敵丹佛金塊的紫金大軍，如今休賽季補強動作幾乎為0，僅與陣中球星「詹皇」LeBron James達成續約協議，並透過選秀簽下Bronny James與Dalton Knecht2名新秀，也讓隨隊記者Jovan Buha直言：「若湖人後續沒有發動交易，那麼本賽季將會被浪費掉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人休賽季補強幾乎0　隨隊記者發表看法

綜觀湖人隊今年休賽季的操作，他們先是在選秀會首日以首輪第17順位，選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht，他的模板則被看好能朝著自家新任主帥JJ Redick發展；隔日則再選進「詹皇之子」Bronny James，一圓詹皇多年來盼望父子同隊打球的夢想。隨後紫金大軍並以4年合約續約了Max Christie，稍早則和Jordan Goodwin與簽下一份訓練營合約。

但休賽季許多大咖的自由球員，包含「K湯」Klay Thompson、DeMar DeRozan、Jonas Valanciunas等人，湖人儘管都展現出興趣，不過最終都沒能成功網羅，也讓不少球迷失望。稍早湖人隨隊記者Jovan Buha也對紫金大軍的陣容發表評論，他寫下：「如果湖人後續不做任何交易的話，那麼本賽季將會就這樣被浪費掉。

湖人仍舊對Valanciunas有興趣　不排除後續發動交易

而Jovan Buha也報導指出，LeBron James和湖人如今想要的球員之一，是明星中鋒Jonas Valanciunas，但他最終與巫師隊簽下了一份三年的合約，使得他們在自由球員市場上毫無收穫，但這並不意味著湖人不會重新考慮他。Jovan Buha指出，「顯然湖人還是對Valanciunas有些興趣，他在LeBron的名單上，所以我認為湖人可能會重新考慮這個選擇。


直言湖人勇士都是爛隊！「惡漢」巴克利：不知為何要每天報導他們

湖人恐未能以最佳陣容開季！Vanderbilt情況不明　可能缺席訓練營

NBA／湖人傳已鎖定Doncic聯手AD　打造「後詹姆斯時代」爭冠陣容

湖人慘了！ESPN專家一致看衰新賽季戰績　Redick執教經驗成問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生