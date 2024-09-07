湖人休賽季補強動作為0！隨隊記者嘆：若沒交易新球季就將浪費掉

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NBA美國職籃新賽季即將在下個月23日點燃戰火，而人氣球隊洛杉磯湖人新賽季的表現如何也備受關注，，僅與陣中球星「詹皇」LeBron James達成續約協議，並透過選秀簽下Bronny James與Dalton Knecht2名新秀，也讓隨隊記者Jovan Buha直言：「綜觀湖人隊今年休賽季的操作，他們先是在選秀會首日以首輪第17順位，選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht，他的模板則被看好能朝著自家新任主帥JJ Redick發展；隔日則再選進「詹皇之子」Bronny James，一圓詹皇多年來盼望父子同隊打球的夢想。隨後紫金大軍並以4年合約續約了Max Christie，稍早則和Jordan Goodwin與簽下一份訓練營合約。但休賽季許多大咖的自由球員，包含「K湯」Klay Thompson、DeMar DeRozan、Jonas Valanciunas等人，。稍早湖人隨隊記者Jovan Buha也對紫金大軍的陣容發表評論，他寫下：「而Jovan Buha也報導指出，LeBron James和湖人如今想要的球員之一，是明星中鋒Jonas Valanciunas，但他最終與巫師隊簽下了一份三年的合約，使得他們在自由球員市場上毫無收穫，但這並不意味著湖人不會重新考慮他。Jovan Buha指出，「