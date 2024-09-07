柯文哲商辦契約總價僅61萬？他揭密批陳智菡亂講：土城阿北會氣死

記者何哲欣／台北報導

▲北市議員鍾小平質疑買4300萬商辦與京華城有關，民眾黨立院黨團主任陳智菡曝契約書打臉。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.06）
▲北市議員鍾小平質疑買4300萬商辦與京華城有關，民眾黨立院黨團主任陳智菡曝契約書打臉。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.06）
民眾黨主席柯文哲砸4300萬元，用個人名義在立法院附近買商辦，國民黨台北市議員鍾小平質疑，這是京華城案中給柯文哲的後謝。民眾黨立院黨團陳智菡公布契約，批鍾小平是潑糞，但又遭質疑，契約總值只有61萬元。網紅歷史哥揭內幕，並嗆民眾黨記者會整天弄錯，土城阿北可能會氣死。

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歷史哥李易修請教過資深房仲舅舅後說，陳智菡公布的契約叫房屋「公契」，是代書辦理過戶時候的文件，用來向當地政府地政事務所登記並辦理契稅之用，而只有61萬7800元，是因為採用房屋（不含土地）的「公告現值」，而現值會因為屋齡老舊而降低，並非真正賣價。

李易修說，該文件一般由代書及地政事務所保留，所以這份契約是真的！那些亂講的評論者，最好道歉！但也「不是真的」，真正的買賣契約書，行話叫做「私契」，上面除了買賣雙方簽章，還要有房仲與代書的簽章，並且會登載房屋連同土地的真正的總價金4300萬。

李易修說，民眾黨稱：「該文件為「所有權買賣移轉契約書」其中一份，因此只呈現部分權狀買賣金額。」以上根本在亂講，完全把文件意義搞錯！白營真要「實質公布」請公布「私契」，不要用「公契」混淆視聽！更重要的是公布金流！



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