回憶殺！周思齊9/22大巨蛋引退　誠泰戰友小島克萊柏拍片送上祝福

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中職中信兄弟42歲老將「周董」周思齊即將在9月21日、22日在台北大巨蛋舉辦引退賽，特別邀請前誠泰Cobras隊友小島克萊柏（Kleber Ojima）錄製影片，向周思齊表達最真摯的祝福，這段影片也勾起許多老球迷的回憶，將成為「The Last Together周思齊引退主題週」的亮點之一。周思齊將於本季結束後告別球場，中信兄弟球團於9月21日、22日特別舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」。其中，9月21日的活動主題為「老朋友，一齊相聚」，周思齊將邀請過去誠泰Cobras的球迷再次相聚，「誠泰的球迷，你們在哪裡？我好想你們！」誠泰前隊友小島克萊柏也特別為周思齊錄製一段祝福影片，克萊柏在影片中表示：「嗨思齊你好嗎？我是來自巴西的小島克萊柏，當初在台灣大家都叫我克萊柏。我想感謝你為棒球和球迷所做的一切。」「很榮幸能夠在2007年和你一起在誠泰Cobras當隊友，你非常出色、也很有才華，如今，你已經是台灣棒球界裡最棒的球員之一，祝你在生活和新的人生階段中一切順利，再次謝謝你所做的一切，我的朋友。」克萊柏這段祝福影片立即勾起老誠泰球迷滿滿的回憶，大家紛紛想起當年克萊柏那獨特的投球姿勢和他始終掛在臉上的親切笑容。巴西籍日裔棒球選手克萊柏於2004年加入誠泰Cobras，儘管當時毫無職棒經驗，但他憑藉著獨特的投球動作和親切的個性，很快贏得蛇迷的心，但因傷關係提前被解約，直到2007年再次回鍋誠泰Cobras。雖然克萊柏在中職兩年生涯中僅留下9勝6敗、防禦率2.48成績，但他與周思齊之間的隊友情誼，至今仍深植於許多人的心中。他在退役後，克萊柏曾在加拿大從事廚師工作，並於2022年擔任WBC經典賽巴西國家隊的牛棚教練。