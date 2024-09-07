郭子乾「穿囚衣模仿柯文哲」說了這幾句話　鄉民大驚：偷看過未來

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▲▼郭子乾和無尊比賽模仿柯文哲，衣著和場景引發熱議。（圖／Threads）

▲應曉薇飾演的女主角「于薇」無情諷刺男主角「人在社會討生活，錢本來就是很重要的事」。（圖／Threads）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城廠商，5日被北院裁定羈押禁見，目前遭拘禁在土城看守所。被視為模仿柯文哲第一把交椅的郭子乾，曾經在節目上穿囚衣於監獄中揣摩柯文哲說話的神情，大嘆「人生沒有如果，只有後果跟結果」，映照柯文哲今日處境，令人不勝唏噓。多年前，郭子乾在綜藝節目《瘋神無雙》即興演出搞笑短劇，他穿著編號「9487」的灰色囚服，以柯文哲的語氣說：「不過啊，因為是這樣啦！人生喔！人生沒有如果，只有後果跟結果！」語畢，抓頭又咧嘴大笑，接著表示：「這國家最大的悲哀，就是喔！對的事情大家都知道，可是每天大家都在做錯的事情！」該影片被翻出後，對比柯文哲如今被關在看守所，雖然地點並非短劇中的監獄，但已經讓不少網友接力揶揄：「一語成讖」、「偷看過未來欸」、「不只曉薇，連阿北也有穿越劇」、「阿北的劇本早早就已經寫好了！厲害了郭」、「我快笑死耶！演的超級像的」、「整個超時空預言」、「像到我眼睛閉起來用聽的真的就是本人啊！」不只柯文哲，日前有網友找出應曉薇32年在花系列電視劇《薔薇》的片段，只見男主角怒罵「妳是不是已經習慣了賺那些錢，沒有辦法像以前一樣過苦日子」，應曉薇霸氣回嘴「大概是吧」，男方質疑她變了，應曉薇說：「人本來就會變嘛！人在這個社會裡頭討生活，錢是很重要的事情，難道你不知道嗎？」對照應曉薇現今捲入京華城容積率弊案，疑似收受4700萬元以上的賄款，遭北院裁定羈押禁見，網友大虧：「別人是演得不像，她是不像演的」、「用自身經驗演活了角色！」