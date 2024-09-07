重視交安守法觀念！高雄區監理所辦車輛慢看停行人安全行宣導

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▲公路局高雄區監理所舉辦交通安全月─車輛慢看停行人安全行宣導活動，有產、官、學界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.09.07)

▲高雄區監理所所長李瑞銘致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.07)

▲高雄市政府交通局局長張淑娟致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.07)

▲高雄市道安促進會在活動中，進行交安行動劇，演繹路口停讓的重要性。(圖／記者黃守作攝，2024.09.07)

交通部公路局高雄區監理所於今(7)日上午，在該所廣場，舉辦交通安全月─車輛慢看停行人安全行宣導活動，與會產、官、學界代表一同宣示路口停讓行人，期望透過強化宣導，喚起國人交通安全意識，一起重視交通安全守法觀念與停讓文化。高雄區監理所交通安全月─車輛慢看停行人安全行宣導活動，是由高雄區監理所所長李瑞銘主持，公路局專門委員林美伶、高雄市政府交通局局長張淑娟、高雄市區監理所副所長曾秋蔭、高雄區監理所副所長林弘慎、台東監理站站長洪美芳、高雄市警交通大隊副大隊長黃明泰，以及國道公路警察局5隊等產、官、學界代表與會。高雄區監理所所長李瑞銘表示，高雄區監理所響應113年交通安全月，乃舉辦車輛慢看停行人安全行宣導活動，由過埤國小帶來太鼓表演揭開序幕，接著高雄市道安促進會交安行動劇演繹路口停讓的重要性，運輸業司機指差確認安全駕駛動作示範宣導停讓安全守則，引起與會人員高度的關注與共鳴感。高雄市政府交通局局長張淑娟說，交通安全是我們日常生活中不可忽視的重要議題，113年交通安全月主題延續設定為人本交通 停讓文化，宣導口號為車輛慢看停行人安全行，駕駛人行經路口一定要減速慢行，遇到行人穿越時，都應暫停讓行人優先通行，而行人過馬路也要走行人穿越道，遵守號誌，專心走路不滑手機，建立正確的人本交通觀念，共同落實停讓文化。李瑞銘指出，由於近年來因交通事故死傷的外籍人士有攀升趨勢，為加強外籍人士在我國之交通安全，乃邀請新住民朋友分別用英語、越南語、印尼語及泰語等多國語言，呼籲外籍人士一起響應，強化交通安全意識，確實保持「停」、「讓」良好習慣，並由高雄市道安促進會在活動中，進行交安行動劇，演繹路口停讓的重要性。