美日等9國力挺還有APEC補助經費　台南市明年辦登革熱防治研討會

衛福部疾病管制署今(7)日表示,由於台南市以往登革熱防治豐富的經驗與成果,加上慶祝建城400年,因此2025年4月也將舉辦獲得美國、日本、新加坡等9國支持、亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)經費補助的後疫情時代登革熱防治新挑戰與創新科技運用研討會,邀請各個經濟體共同推動登革熱防治區域防治措施。疾管署表示,氣候變遷帶來的健康影響就是國際關注議題,日前亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)通過審查台灣提交衛生工作小組(Health Working Group, HWG)的「後疫情時代登革熱防治新挑戰與創新科技運用研討會(Dengue Prevention and Control in the Post-COVID-19 Era: New Challenges and Role of Innovative Technology)」計畫,考量登革熱防治豐富的經驗與成果,同時慶祝建城400年將由台南市明年4月舉行該研討會。疾管署說明,該計畫提出透過各個經濟體,分享應用創新科技積極進行登革熱防治措施,共同推動登革熱區域防治的宗旨,獲得智利、印尼、日本、馬來西亞、秘魯、菲律賓、新加坡、美國、越南等9個經濟體倡議支持以及亞太經濟合作會議經費補助辦理,而且疾管署亦於今年的第2次衛生工作小組會議,邀請各個經濟體參與,共同因應登革熱防治帶來的挑戰。疾管署指出,亞太經濟合作會議正是我國具有正式身分參與的重要國際組織,除與各個經濟體進行傳染病防治交流,亦有持續爭取在台灣辦理相關活動,此次提案成功獲亞太經濟合作會議經費補助,期盼能於台南市舉辦的研討會,透過各個經濟體與專家學者對話討論,強化亞太經濟合作會議的各個經濟體因應氣候變遷之於登革熱防治及公共衛生與醫療體系挑戰的應變能力,強化公私部門協力合作,並且促進我國與各經濟體之登革熱防治政策交流合作網絡。