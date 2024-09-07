屏東與日本鹿兒島深化交流走向國際

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▲農漁會總幹事參訪鹿兒島中央批發魚市場，了解當地漁產品管理與物流系統。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣與日本鹿兒島縣深化交流，強化雙邊友誼，縣長周春米此次率團訪問鹿兒島，行程涵蓋農漁產業、商業發展及地方創生。周春米表示，屏東近年發展迅速，不僅翻轉了外界的刻板印象，甚至與國際接軌，鄉親應更加自信，攜手推動屏東走向國際。此次屏東訪日團成員包括農漁會總幹事、屏東縣廚餘畜養協會、大店長聯盟青年創業家等40多人。周春米指出，台日兩國的城鄉發展歷程相似，均面臨人口老化、青年外流等挑戰。雙方政府持續推動政策，活絡地方經濟。此次參訪由鹿兒島縣政府協助安排，各團體分別前往相關單位或企業，交流新思維與創新方案。日本自2014年起著手推動地方創生，活化閒置空間及復興商圈經濟已成為重要指標之一。「指宿中央通り商店街」近年受疫情及少子化影響，組織利用空間翻新策略重振經濟；全日本最長遮光罩的「天文館商店街振興公會聯合會」則透過整合區域經濟，讓商圈發展規模不斷擴大。屏東縣近年也積極改造閒置空間，例如，屏東西市場經整修改造後成為五星級綠建築市場；勝利星村成為發展文創的重要據點；車城海口港經過20多年閒置後轉型為受歡迎的「看海美術館」，吸引大量遊客前來參觀。農漁會總幹事此次參訪鹿兒島中央批發市場等單位，了解當地漁產品管理與物流系統。屏東縣在東港鹽埔漁港興建的水產加工及冷鏈物流中心即將完工，將大幅提升屏東漁產品的加工量與國際競爭力。此外，屏東團隊也至日置市交流，當地透過民官合作，推動廚餘回收、太陽能板拆解再利用等環保措施，符合SDGs精神。屏東縣環保局目前也積極推動垃圾分類與廚餘回收，朝著循環經濟邁進。