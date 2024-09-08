世運主場館演唱會安全疏運　高市警出動防爆犬巡邏戒護

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲演唱會於晚間21時整點結束，21時25分鐘內場內清空，22時25分即完成疏運，費時85分鐘。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁特親至世運主場館應變中心督軍疏運工作。（圖／高市府提供）

Bruno Mars火星人布魯諾昨（7）日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量歌迷參與，場內外即時人數達8萬人，高雄市長陳其邁特親至世運主場館應變中心督軍疏運工作，演唱會於晚間21時整點結束，21時25分鐘內場內清空，22時25分即完成疏運，費時85分鐘，會場整體進、離場秩序良好。其中高雄捷運公司統計，昨(7)日R17世運站捷運運量全日約3.1萬人次，感謝民眾多使用大眾運輸，對於世運站南下車次之疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會ㄧ結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。為了確保大型演唱會現場群聚安全，高市府8月才在世運主場館舉辦過國土安全等級的疏散實兵演練，陳其邁市長當時也特別指示警方，在大型演唱會活動現場要增加巡邏密度與見警率，做好萬全準備以確保安全無虞。昨晚的火星人（Bruno Mars）演唱會，高市警局除了增派警力維持現場與周邊秩序，還出動防爆犬巡邏戒護，務必做到讓歌迷粉絲能夠安全又開心的欣賞國際級的演出。現場也提供免費接駁車服務，往返高鐵左營站/台鐵新左營車站接駁車載運約228車次、9,120人次，可加速歌迷前往高鐵左營站/台鐵新左營車站，轉搭高鐵、台鐵。交通局說明，Bruno Mars火星人布魯諾今連唱二天，預期今(8)日人潮與昨(7)日相近。因應場域周邊交通管制，「多搭車、多走路、不開車」是最聰明的選擇，高雄捷運紅線已提高疏運量能，世運主場館與高鐵站/台鐵新左營站間，歌迷亦可利用免費接駁車往返。另再次強調演唱會現場「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來觀看演場會，以免找不到停車位延誤進場時間。世運主場館周邊左楠路、翠華路、軍校路、國道10號仍將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。