民眾黨主堡失火、主帥遭囚　小牛嗆吳欣盈神隱：一出事走若飛

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民眾黨從政治獻金案到黨主席柯文哲深陷京華城涉貪案遭羈押禁見，後院失火到主帥遭囚，過去身為副手的吳欣盈僅在社群平台上貼出私人公益行程，也從未對政治獻金假帳案與任何弊案做出評論，對此前幕僚柯昱安質疑，今天若換成是趙少康或蕭美琴，可以若無其事的躲這麼遠？提及副手開發案好處全拿，結果柯文哲一出事馬上走若飛，「真不愧是阿麗」。民眾黨從政治獻金案到黨主席柯文哲因京華城涉貪案遭羈押禁見，後院失火到主帥遭囚，柯昱安說，過去柯文哲副手吳欣盈上個月公開現身民眾黨慶後就消聲匿跡，臉書上的貼文只剩私人公益行程，沒有對柯文哲政治獻金假賬案或任何弊案做出評論。柯昱安說批評，監察院政治獻金申報的報告書上面也有吳欣盈的名字，換成趙少康跟蕭美琴發生一樣的事，可以若無其事的躲這麼遠？而狂草整天出征民眾黨議員不出來辯護，「怎不出征你們家阿北的副總統候選人？」柯昱安說，副手開發案好處全拿，結果阿北一出事馬上走若飛，真不愧是阿麗，狠酸「就來看今天草堂聚眾她敢不敢現身跳炸裂舞」。