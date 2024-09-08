U18亞青／韓國本屆無緣冠軍！8：0大勝菲律賓　奪下隊史第4座季軍

U18亞洲青棒錦標賽，韓國在昨（7）日關鍵的「日韓大戰」以1：0險勝，但比較對戰優質率後，無緣晉級冠軍賽，在今（8）日午間交手菲律賓，目標要拿下隊史第4座亞青賽季軍。韓國本場採取投手車輪戰策略，聯手7局都沒有讓菲律賓得分，而打線部分則是除了3局下，每局都有分數進帳，最終以8：0大比分擊敗菲律賓，順利奪下第4座U18亞青季軍。
韓國攻勢不斷 菲律賓難破防線
首局下韓國就展開攻勢，攻佔二、三壘後，咸首好敲出右外野深遠安打，一棒掃回2分，幫助韓國搶下2：0領先。2局下，菲律賓發生漏接高飛球失誤，出現滿壘危機，廉承沅敲安攻下分數，韓國4：0菲律賓。
比賽4局下，韓國再靠著咸首好的適時安打，又攻下1分。最終，韓國在最後的3個半局都有添下分數，而菲律賓則是難以突破韓國的投手車輪戰策略，單場僅敲出3支安打沒有分數，以0：8落敗。
韓國隊第5棒咸首好本場表現亮眼，共4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，幫助球隊奪下隊史第4座季軍，韓國過去在U18亞青賽曾拿下5次冠軍及3次亞軍。
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首局下韓國就展開攻勢，攻佔二、三壘後，咸首好敲出右外野深遠安打，一棒掃回2分，幫助韓國搶下2：0領先。2局下，菲律賓發生漏接高飛球失誤，出現滿壘危機，廉承沅敲安攻下分數，韓國4：0菲律賓。
比賽4局下，韓國再靠著咸首好的適時安打，又攻下1分。最終，韓國在最後的3個半局都有添下分數，而菲律賓則是難以突破韓國的投手車輪戰策略，單場僅敲出3支安打沒有分數，以0：8落敗。
韓國隊第5棒咸首好本場表現亮眼，共4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，幫助球隊奪下隊史第4座季軍，韓國過去在U18亞青賽曾拿下5次冠軍及3次亞軍。