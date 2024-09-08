U18亞青／韓國本屆無緣冠軍！8：0大勝菲律賓　奪下隊史第4座季軍

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▲U18亞洲青棒錦標賽，韓國在季軍賽啟用5名投手，輪流應戰菲律賓，都沒有失掉分數。（圖／大會提供）

U18亞洲青棒錦標賽，韓國在昨（7）日關鍵的「日韓大戰」以1：0險勝，但比較對戰優質率後，無緣晉級冠軍賽，在今（8）日午間交手菲律賓，目標要拿下隊史第4座亞青賽季軍。首局下韓國就展開攻勢，攻佔二、三壘後，咸首好敲出右外野深遠安打，一棒掃回2分，幫助韓國搶下2：0領先。2局下，菲律賓發生漏接高飛球失誤，出現滿壘危機，廉承沅敲安攻下分數，韓國4：0菲律賓。比賽4局下，韓國再靠著咸首好的適時安打，又攻下1分。最終，韓國隊第5棒咸首好本場表現亮眼，共4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，