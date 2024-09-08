小資族快看！搶搭全球ETF列車　機器人理財平台100美元就能投資

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近年來指數股票型基金（ETF）在台灣金融市場的成長速度驚人，根據投信投顧公會統計，台灣ETF總規模已正式突破新台幣5兆元大關，而近年智能理財服務也受到歡迎，亦帶動機器人理財規模逐年攀升，銀行也趁勢推出機器人理財基金及ETF投資平台，投資門檻最低只要100美元，讓小資族也能以低門檻方式搭上全球ETF市場的投資列車。根據兆豐銀行內部統計，美股ETF近1年來申購筆數成長約33%，申購金額更成長約80%，投資人主要持有部位為科技股及產業股，但投資單一產業相對來說風險波動度較高。兆豐銀行表示，同樣是投資ETF，除可自行挑選ETF，也可配置ETF投資組合的方式，兆豐銀行這次推出全新的機器人理財ETF平台，是與「晨星」專業投資顧問團隊合作，結合大數據系統演算，跨足全球市場為投資人挑選10至12檔ETF，規劃適合的投資組合建議，此外該平台也會因應市場狀況每半年進行再平衡機制，為投資人調整投資組合配置，以達到分散投資、降低風險的目的。兆豐銀行機器人理財ETF投資平台，以在美國交易所掛牌的ETF為標的，具規模大且流動性佳等特性，範圍含蓋美國、歐洲、日本、台灣等地區優質企業，為強化理財規劃表現，投資組合首次加入主題式ETF和主動式ETF，在傳統被動式追蹤指數的策略裡，增添投資動能，讓客戶選擇ETF投資組合的路上，看到嶄新的篇章。為了鼓勵投資人趁早體驗，兆豐銀行也加碼推出「機器人理財ETF投資組合第三季優惠活動」，至今年9月30日止，新增ETF單筆或定期投資組合交易，於申購時選取專屬優惠代碼，就可享該筆投資組合存續期間內，免收信託管理費及再平衡手續費的優惠，投資門檻最低只要100美元。此外，國泰世華銀行旗下「國泰智能投資平台」也宣布，與國泰證券強強聯手，推出全新「未來世界ETF」美股ETF投資組合，放眼未來世界投資潮流，投資人只要打開CUBE App，點選智能投資取得投資建議後，就能被引導至國泰證券一鍵進行複委託下單美股ETF；尚未持有國泰證券複委託帳戶的客戶，也只要透過CUBE App最快5分鐘搞定證券開戶，輕鬆透過國泰智能投資平台打造個人化投資組合。國泰世華銀行表示，客戶可根據個人風險屬性（KYC）、投資偏好及預計投資的年限金額等資訊，客製化投資組合，亦能享有再平衡機制24小時監測以因應市場變化，一旦投資組合比例偏離原投資組合比例配置目標，系統即主動發出再平衡通知，讓客戶輕鬆完成再平衡交易，而且最低投資門檻新台幣3000元或100美元，至今年12月底，透過智能投資平台取得未來世界ETF建議，還可享免平台管理費優惠。