台中700小草出兵了！北上直面反串者　江和樹親授5字教戰守則

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▲台中小草們搭遊覽車北上聲援柯文哲。（圖／民眾提供，2024,09.08）

為了聲援民眾黨主席柯文哲，中南部小草們今天動員北上，最先發起的台中市黨部，中午集結16部遊覽車從各區分別出發，市黨部主委江和樹特別提醒支持者，現場一定有很多反串者，屆時若有人喊著叫大家衝，千萬要記得「要衝自己去」！今（8）日在中午台中集結的小草不只是年輕人，有不少是5、60歲的中年人，有的人不懂線上報名，只能到現場排補位。江和樹出發前受訪，透露台中有16部遊覽車，約6、700人報名，包括海線蔡壁如那邊也有支持者，也有人擔心被拍到遭秋後算帳，選擇自行前往。大里區的集合地點坐滿2部遊覽車，對於媒體詢問，支持者似乎不如以往熱情，是否小草已逐漸流失？江和樹認為，默默等待結果的人比較多，畢竟「有沒有拿，只有柯文哲自己才知道」，如果最後證實柯文哲沒收受好處，支持者將加倍挺他，2028將是最好的翻身機會。民眾在車上高喊「捍衛清白、阿北加油」！江和樹向小草們喊話，這場行動不只捍衛柯文哲，更是捍衛台灣民眾自由、爭取公平審判的機會，這次法官准押，司法操作非常嚴重，現在柯文哲是首例，未來大風吹到誰還不知道。江和樹對車上眾人說，大家為司法不公挺身而出，到了台北的集結地點，裡面一定有很多反串者，「如果有人叫大家衝，千萬記得別做違法的事，我們不對抗！就回對方說『要衝自己去！』」。