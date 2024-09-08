火星人布魯諾開唱！歌迷抱怨「聽得正爽卻爆音」　一散場滿地垃圾

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼火星人布魯諾（Bruno Mars）巡演高雄場一遍好評，少數歌迷嫌棄音響設備品質，瑕不掩瑜。（圖／Live Nation Taiwan）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）來台開唱，歌迷形容宛如大型夜店，布魯諾舞台魅力驚人。（圖／Live Nation Taiwan）

美國藍調天王火星人布魯諾（Bruno Mars）昨（7）日、今天一連兩晚在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，第一天場內外粗估吸引8萬名人湧入，不過只有55000名幸運搶到票的歌迷得以入場，創下「高雄世運史上單場人次最高朝聖」紀錄。首日親臨現場的民眾，普遍盛讚布魯諾的Live唱功了得，但也抱怨音響設備不佳，「部分歌曲聽得正過癮卻爆音！」以及散場後一地垃圾。布魯諾闊別6年二度來台舉辦巡演，在演唱會上不僅秀中文「寶⾙，我好想你」、「寶⾙，我愛上你」、〈Marry You〉、〈Talking to the Moon〉等超過15首熱門金曲唱好唱滿，還帶來和女神卡卡（Lady Gaga）合作的新單曲〈Die With A Smile〉，結尾全場大合唱代表作〈Just The Way You Are〉，安可送上冠軍單曲〈Uptown Funk〉 ，再度炒熱氣氛，讓歌迷意猶未盡。大批歌迷聽完仍情緒高亢，發文大讚：「超級精彩，現場唱法跟CD完全不同，真的很值回票價」、「真的沒話說，天王等級，麥可（麥可傑克森）跟瑪丹娜演唱會我都看過，火星人演唱會同樣刻在我心裡」、「最後的Uptown Funk好炸，好喜歡」、「唱功跟樂隊都超強，會想再去看一次」、「現場氛圍很夠，明天親臨現場的人記得再high一點」、「很會與現場觀眾互動。直接在現場感受大型夜店KTV風，與看平面影音大不相同，超推！」然而，有部分歌迷質疑音響設備品質很差、舞台設計陽春、銀幕太小等，「果然是實力派，音響實在...爆耳」、「有時候聽不清楚火星人說話的聲音，聲音時大時小，加上爆音的問題」、「我是很懷疑火星人團隊是否有先來場勘？ 不然怎麼會用這麼簡單的舞台跟不夠大的銀幕」、「看到有人說爆音，我倒覺得人聲不錯，音樂沒爆但有時過大，誰叫我搖滾區」、「是回音很大，現場+1！」還有人分享散場後滿地疑似應援物品的照片，傻眼地問：「垃圾隨手帶走，很難嗎？」