火星人布魯諾開唱！歌迷抱怨「聽得正爽卻爆音」　一散場滿地垃圾

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼火星人布魯諾(Bruno Mars)巡演高雄場一遍好評,少數歌迷嫌棄音響設備品質,瑕不掩瑜。(圖/Live Nation Taiwan)

▲火星人布魯諾(Bruno Mars)來台開唱,歌迷形容宛如大型夜店,布魯諾舞台魅力驚人。(圖/Live Nation Taiwan)

美國藍調天王火星人布魯諾(Bruno Mars)昨(7)日、今天一連兩晚在高雄國家體育場(世運主場館)開唱,第一天場內外粗估吸引8萬名人湧入,不過只有55000名幸運搶到票的歌迷得以入場,創下「高雄世運史上單場人次最高朝聖」紀錄。首日親臨現場的民眾,普遍盛讚布魯諾的Live唱功了得,但也抱怨音響設備不佳,「部分歌曲聽得正過癮卻爆音!」以及散場後一地垃圾。布魯諾闊別6年二度來台舉辦巡演,在演唱會上不僅秀中文「寶⾙,我好想你」、「寶⾙,我愛上你」、〈Marry You〉、〈Talking to the Moon〉等超過15首熱門金曲唱好唱滿,還帶來和女神卡卡(Lady Gaga)合作的新單曲〈Die With A Smile〉,結尾全場大合唱代表作〈Just The Way You Are〉,安可送上冠軍單曲〈Uptown Funk〉 ,再度炒熱氣氛,讓歌迷意猶未盡。大批歌迷聽完仍情緒高亢,發文大讚:「超級精彩,現場唱法跟CD完全不同,真的很值回票價」、「真的沒話說,天王等級,麥可(麥可傑克森)跟瑪丹娜演唱會我都看過,火星人演唱會同樣刻在我心裡」、「最後的Uptown Funk好炸,好喜歡」、「唱功跟樂隊都超強,會想再去看一次」、「現場氛圍很夠,明天親臨現場的人記得再high一點」、「很會與現場觀眾互動。直接在現場感受大型夜店KTV風,與看平面影音大不相同,超推!」然而,有部分歌迷質疑音響設備品質很差、舞台設計陽春、銀幕太小等,「果然是實力派,音響實在...爆耳」、「有時候聽不清楚火星人說話的聲音,聲音時大時小,加上爆音的問題」、「我是很懷疑火星人團隊是否有先來場勘? 不然怎麼會用這麼簡單的舞台跟不夠大的銀幕」、「看到有人說爆音,我倒覺得人聲不錯,音樂沒爆但有時過大,誰叫我搖滾區」、「是回音很大,現場+1!」還有人分享散場後滿地疑似應援物品的照片,傻眼地問:「垃圾隨手帶走,很難嗎?」