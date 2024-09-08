第1小時免費！市區停車這樣綁卡享優惠　還能追蹤停車時間費用

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開車族最怕一位難求，尤其在市區停車動輒要支付每小時破百元停車費、離場還要大排長龍在繳費機前等繳費，因此，市區停車優惠一直是許多發卡銀行必備的卡友權益。為了一次解決這兩種痛點，有銀行攜手「車麻吉App」，推出綁卡超值優惠，10月底前車主只要於App上首次綁卡，指定特約停車場第1小時免費，超過時數可在離場時直接以紅利扣抵停車費或是直接綁卡付款，卡友還可透過App「停車即時動態」功能，看到自己停車的時數和預估費用。要在寸土寸金的都市找停車位本就不易，尤其市中心甚至每小時要價120元的停車費更是所費不貲，開車族經年累月下來也是不小的開銷。根據車麻吉統計，目前使用市區停車的佔比以北部65%居冠，其次則為中部20%、南部14%及東部的1%。此外，兆豐銀行內部統計也發現，去（2023）年全年度使用市區停車權益的卡友，平均每次的停車時數約為2.2小時，其中以中興嘟嘟房的使用佔比最高，比例高達65%，其次則為台灣聯通的33%，最後則是VIVI Park的1%。近期兆豐銀行更攜手全台每5台車就有1台在使用的「車麻吉App」，推出綁卡超值優惠，至今年10月底前車主只要於App上首次綁定兆豐指定信用卡，就能享有車麻吉指定特約停車場第1小時免費優惠，超過時數也可在離場時直接以紅利扣抵停車費或是直接綁卡付款，不需再去繳費機那裡費時排隊繳費，而且卡友還可透過App「停車即時動態」功能，看到自己停車的時數和預估費用，非常方便，預計今年再加入車麻吉後，所有市區停車場站可達近1200個。值得一提的是，善用信用卡紅利兌換市區停車的時數，還可放大點數價值，舉例來說，兆豐卡紅利1000點可折抵水電瓦斯費60元，但同樣的點數也可用來兌換2小時的市區停車時數，倘若是停在1小時要收費120元的停車場，等於點數價值就可以放大4倍，相當划算。除了善用市區停車優惠，兆豐銀行也建議開車的民眾可以多多利用加油刷卡回饋，以兆豐信用卡為例，年底前到全國加油站指定油站刷卡加油，就可享自助加油每公升降1.2元優惠，每周三加滿25公升還可折15元；此外，9月底前到福懋人工加油站透過台灣Pay綁卡支付，每公升也可現折1.5元，在油價漲跌不定的狀況下，透過信用卡優惠來幫自己精省一筆，也是不無小補的開車族小確幸。