火星人布魯諾答應結婚！深情獻唱求婚神曲　回應歌迷喊：我願意

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 火星人布魯諾(Bruno Mars)開唱第2天「與神同行」,但粉絲依舊熱情到場應援。(圖/Live Nation Taiwan 提供)

▲ 火星人布魯諾(Bruno Mars)深情演唱求婚歌曲〈Marry Me〉。(圖/Live Nation Taiwan)

紅遍全球的火星人布魯諾(Bruno Mars),昨(7)日睽違6年來台,在高雄世運主場館嗨唱2天,吸引超過10.8萬名粉絲到場應援,今(8)日舉辦第2場演出,布魯諾以經典神曲〈24Kmagic〉開場,讓一開始的氣氛就嗨到最高點,更秀出苦練已久的中文大喊:「你好!台灣!」讓粉絲相當驚喜,現場雖然下起毛毛細雨,但依舊擋不住歌迷的熱情,紛紛穿上雨衣在台下嗨唱,其中霸氣的布魯諾還準備了「求婚環節」,嗨唱〈Marry Me〉,更喊出「我願意」表示答應求婚,讓粉絲在台下瘋狂尖叫吶喊。事實上,今天中央氣象署早在下午5點多就針對高雄市發布大雨特報,而高雄也果真在布魯諾開唱前開始響起雷聲,下起傾盆大雨,讓粉絲哀嚎火星人變水星人:「雷火人即刻上映」、「要變水星人了。」但現場粉絲依舊相當熱情,當場就穿起雨衣在台下苦等偶像,而根據了解,布魯諾不只民眾喜愛,就連彭于晏、王仁甫和季芹夫妻檔等藝人到場追星。而布魯諾一出場,也呼應歌迷的期待帶動全場氣氛,不僅嗨唱〈24Kmagic〉,更深情演唱求婚經典神曲〈Marry Me〉,讓歌迷陷入瘋狂,布魯諾更邀請台下聽眾一起大合唱:「我想跟你結婚」的歌詞,沒想到調皮的布魯諾竟回覆:「我願意!我願意!我願意!」當場答應粉絲求婚,讓全場氣氛沸騰。和前一天演唱會一樣,布魯諾今天依舊兩個小時唱好唱滿,更演出了自己的代表作〈Just The Way You Are〉讓歌迷十分感動,最後布魯諾也和粉絲承諾:「我們會盡快再回來台灣演出。」更用中文大喊:「我愛你們!」相當寵粉。而這次布魯諾在台灣獻唱的最後一首歌是神曲〈Uptown Funk〉,讓台下粉絲聽的意猶未盡。