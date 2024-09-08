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火星人布魯諾答應結婚！深情獻唱求婚神曲　回應歌迷喊：我願意

記者施以慧／綜合報導

▲火星人布魯諾Bruno Mars今（8）日再登高雄世運開唱，還深情獻唱求婚神曲，更在粉絲大合唱時喊出：「我願意！」讓歌迷十分感動。（圖／民眾提供）
▲火星人布魯諾Bruno Mars今（8）日再登高雄世運開唱，還深情獻唱求婚神曲，更在粉絲大合唱時喊出：「我願意！」讓歌迷十分感動。（圖／民眾提供）
紅遍全球的火星人布魯諾（Bruno Mars），昨（7）日睽違6年來台，在高雄世運主場館嗨唱2天，吸引超過10.8萬名粉絲到場應援，今（8）日舉辦第2場演出，布魯諾以經典神曲〈24Kmagic〉開場，讓一開始的氣氛就嗨到最高點，更秀出苦練已久的中文大喊：「你好！台灣！」讓粉絲相當驚喜，現場雖然下起毛毛細雨，但依舊擋不住歌迷的熱情，紛紛穿上雨衣在台下嗨唱，其中霸氣的布魯諾還準備了「求婚環節」，嗨唱〈Marry Me〉，更喊出「我願意」表示答應求婚，讓粉絲在台下瘋狂尖叫吶喊。

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▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）2024高雄世運演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）
▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）開唱第2天「與神同行」，但粉絲依舊熱情到場應援。（圖／Live Nation Taiwan 提供）
世運開唱遇雨神　粉絲穿雨衣熱情應援

事實上，今天中央氣象署早在下午5點多就針對高雄市發布大雨特報，而高雄也果真在布魯諾開唱前開始響起雷聲，下起傾盆大雨，讓粉絲哀嚎火星人變水星人：「雷火人即刻上映」、「要變水星人了。」但現場粉絲依舊相當熱情，當場就穿起雨衣在台下苦等偶像，而根據了解，布魯諾不只民眾喜愛，就連彭于晏、王仁甫和季芹夫妻檔等藝人到場追星。

▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）2024高雄世運演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）
▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）深情演唱求婚歌曲〈Marry Me〉。（圖／Live Nation Taiwan）
〈24Kmagic〉熱血開場　布魯諾喊：我願意

而布魯諾一出場，也呼應歌迷的期待帶動全場氣氛，不僅嗨唱〈24Kmagic〉，更深情演唱求婚經典神曲〈Marry Me〉，讓歌迷陷入瘋狂，布魯諾更邀請台下聽眾一起大合唱：「我想跟你結婚」的歌詞，沒想到調皮的布魯諾竟回覆：「我願意！我願意！我願意！」當場答應粉絲求婚，讓全場氣氛沸騰。

和前一天演唱會一樣，布魯諾今天依舊兩個小時唱好唱滿，更演出了自己的代表作〈Just The Way You Are〉讓歌迷十分感動，最後布魯諾也和粉絲承諾：「我們會盡快再回來台灣演出。」更用中文大喊：「我愛你們！」相當寵粉。而這次布魯諾在台灣獻唱的最後一首歌是神曲〈Uptown Funk〉，讓台下粉絲聽的意猶未盡。

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