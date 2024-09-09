台股殺聲隆隆！電金傳又翻車、台積電掰了9字頭　指數失守21000點

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台北股市今（9）日開盤遇賣壓，跌逾500點，失守2萬1大關，台積電開盤失守900元大關，電金權值股全面下殺，不過電子權值如台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電皆尚未破上週低點。美股上週五（6日）再度上演黑色星期五，市場恐慌氣氛再起，四大指數全面重挫。道瓊工業指數大跌410點，或1.01%，收在40345點，為8月14日以來最低；標普500指數跌94點，或1.73%連四黑，收在5408點為；那指翻空急挫436點或2.55%，失守萬七，報16690.83點，為8月8日以來最低。受到美股牽連，亞股今日下挫，韓股早盤跌逾2%，日經225指數跌幅超過3%，台北股市剛開盤也遇強大賣壓，早盤下跌超過500點，最低一度來到20922點，失守2萬1大關。權值王台積電開盤失守900元大關，下跌27元至891元，跌幅2.83%。其他電子權值股全面下殺，但與台積電同樣皆尚未跌破上週低點。鴻海以172元開出，下跌4元；聯發科開在1110元，下跌45元；廣達下跌6.5元至250元；台達電挫16.5元至359元。日月光投控開138元，跌3.5元；大立光開2720元，跌20元。金融權值股方面，富邦金早盤跌逾2.7%，最低來到85.5元；國泰金下挫超過3%，一度跌至61.3元；中信金以32.35元開出，跌0.55元，早盤跌幅約達2%。