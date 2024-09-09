高雄火星熱潮發威！商圈夜市、餐酒館暢享樂迷續攤經濟

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▲外國歌迷來到高雄聽演唱會，聽完到六合夜市持商圈夜市優惠券吃宵夜。（圖／高市府經發局提供）

▲前夜祭旗津沙灘吧、羣島在上週演唱會期間也有很多歌迷前來用餐。（圖／高市府經發局提供）

▲高雄在地網紅vicky老絲實地體驗演唱會門票的優惠，除了百元券，也向廣大粉絲推薦優惠券使用店家。（圖／高市府經發局提供）

上個週末迎來火星人、Energy熱情開唱，破10萬歌迷一同嗨翻高雄，做為全台演唱會最寵粉的城市，高雄市政府從演唱會前的「星期五晚上」開始替歌迷熱身，捷運左營站颳起一股火星人角色扮演風潮，大人小孩都來跳16蹲，9場前夜祭現場嗨爆，同時也帶動商圈夜市、特色店家、百貨公司的外溢效果。高市經發局長廖泰翔表示，經過疫後復甦以及去年在演唱會經濟帶動下，2020年上半年與2024年上半年相較，住宿及餐飲業銷售額漲幅超過百分之50，創下歷史新高，此外，2024年上半年度餐飲業、住宿業銷售額皆創新高，其中住宿部分，銷售額漲幅超過百分之百，成長率為六都第1！廖泰翔強調，今年下半年市府持續助攻商圈夜市優惠券並串連一卡通、特色店家、夜經濟店家、百貨及KTV，商圈夜市店家與各大行業可見業績成長、人潮增加，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果，市府將會持續優化導流機制，串連更多業別與店家對接，並且整合觀光資源，讓演唱會的效應持續擴大，帶動更多商機。義大開發總經理室處長闕俞馨指出，歌迷辛苦搶到的演唱會門票絕對要留好，義大推出演唱會寵粉計畫，憑演唱票根，即可享有樂園全票買二送一再加碼讓你免費搭乘全台唯一的「K歌摩天輪」，還有新申辦E卡會員就送100元電子抵用券再加碼VR體驗券，持續嗨翻，一站式滿足想唱歌、想購物、想玩樂的慾望，通通在義大世界！位於蓮池潭旁的羣島景觀餐酒館，主理人鬍子表達支持，國際巨星火星人布魯諾、台灣經典男團Energy都選在上週末到高雄開唱，羣島距離世運只有十分鐘車程，不少客人是在這裡用餐後，再搭車前往欣賞演唱會，或是演唱會結束後搭車到這邊續攤用餐，因此營收預計可達3至5成，像上週六幾乎是客滿，這裡氣氛相較市區更愜意自在，連續三晚的《火星人之夜》，都可以看到樂迷朋友不急著趕場，就是聽著演出曲目，很Chill地度過美好假期。緊鄰旗后商圈的旗津沙灘吧，也於9月7日舉辦《火星人入侵者》主題活動，主理人 Graham 表示，距離市區相對近的旗津沙灘一直是許多海內外觀光客必訪高雄行程，這次響應舉辦《火星人入侵者》主題活動，店裡面簡直嗨到要掀開屋頂了！真的非常瘋狂，座位全滿之外，也有許多客人是拿演唱會門票後到沙灘坐著享受這趟南國音樂之旅，上週末的來客數粗估已超過今年4月Coldplay演唱會期間的人數。好想燒肉行銷王小姐表示，這次好想燒肉美術館店和楠梓形象店一起配合市府演唱會活動的九月燒烤祭，提出滿滿誠意，使用50元優惠券點套餐每桌可折200元，等於將50元優惠券放大四倍，另外憑演唱會前後三天門票+打卡還加贈「好想牛肋甕」或「帶骨雪花豬」，等於加碼再加碼！上週末演唱會就有不少火星人和Energy歌迷三五成群來消費打卡，真的很有演唱會的氛圍感，店裡訂位電話接不完。高雄在地網紅vicky老絲也是西洋音樂樂迷，這次實地體驗演唱會門票的優惠，除了百元券，也向廣大粉絲推薦優惠券使用店家，包括知名早餐店、義享時尚廣場、美術館周遭燒肉店、酒吧紅磚地窖等，都是世運主場館附近的推薦好店，從早玩到晚享盡優惠，大呼「優惠多到快要把門票錢賺回來了！」經發局補充，商圈夜市優惠券、一卡通綠點、五大百貨、KTV、安可主題月等相關優惠資訊，請歌迷趕快上高雄旅遊網-演唱會經濟專區及商圈夜市優惠券網站了解活動訊息。