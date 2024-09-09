統一獅迎接臺南臺語月！金曲歌王謝銘祐開唱　臺語歌結合中職應援

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2024臺南臺語月「臺語起磅(khí-pōng)！」就在九月台南這個城市熱鬧展開，從本週，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟，精彩象獅大戰邀請台南鄉親朋友一起進場，感受豐富好玩台語主題活動。，就在今年統一獅隊史35週年，帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。2016年起至今，連續九年統一獅年度主題歌曲結合在地特色均改編臺語經典歌曲旋律，其中包括安平追想曲、南都之夜、寶島曼波、港都夜雨、再會吧港都、秋風夜雨、鑼聲若響、山頂黑狗兄及桃花過渡，今年2024臺南臺語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通」，本次活動主視覺延伸「臺語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通，賽前播報先發名單將採用台語進行，讓進場球迷有不同的體驗，局間活動也將規劃不同台語猜謎活動，讓民眾進場能夠感受講臺語攏ê通，一起來推廣臺語文化。