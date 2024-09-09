統一獅迎接臺南臺語月！金曲歌王謝銘祐開唱　臺語歌結合中職應援

2024臺南臺語月「臺語起磅(khí-pōng)！」就在九月台南這個城市熱鬧展開，從本週起統一7-ELEVEn獅陸續推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入臺南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列，其中棒球哇咧獅活動將在9月19日的臺南棒球場熱鬧展開，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟，精彩象獅大戰邀請台南鄉親朋友一起進場，感受豐富好玩台語主題活動。
金曲歌王謝銘祐 經典歌曲融合應援
9月19日的「棒球哇咧獅」活動當天，將邀請臺語金曲歌王謝銘祐開唱，賽前將帶來一首又一首好聽台語歌曲，其中也包括 2013年由謝銘祐老師為獅隊創作「哇咧獅」歌曲，就在今年統一獅隊史35週年，帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。
2016年起至今，連續九年統一獅年度主題歌曲結合在地特色均改編臺語經典歌曲旋律，其中包括安平追想曲、南都之夜、寶島曼波、港都夜雨、再會吧港都、秋風夜雨、鑼聲若響、山頂黑狗兄及桃花過渡，透過旋律改編及填詞，結合職棒電子音樂應援，成為旋律氣勢滂薄應援主題曲，成為獅隊傳承的特色之一。
進場送限量杯墊 獨特賽前台語播報
今年2024臺南臺語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通」，本次活動主視覺延伸「臺語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，本次主題系列活動，也特別準備「2024臺南臺語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款，凡9.19持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份，數量有限換完為止。
9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通，賽前播報先發名單將採用台語進行，讓進場球迷有不同的體驗，局間活動也將規劃不同台語猜謎活動，讓民眾進場能夠感受講臺語攏ê通，一起來推廣臺語文化。
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9月19日的「棒球哇咧獅」活動當天，將邀請臺語金曲歌王謝銘祐開唱，賽前將帶來一首又一首好聽台語歌曲，其中也包括 2013年由謝銘祐老師為獅隊創作「哇咧獅」歌曲，就在今年統一獅隊史35週年，帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。
2016年起至今，連續九年統一獅年度主題歌曲結合在地特色均改編臺語經典歌曲旋律，其中包括安平追想曲、南都之夜、寶島曼波、港都夜雨、再會吧港都、秋風夜雨、鑼聲若響、山頂黑狗兄及桃花過渡，透過旋律改編及填詞，結合職棒電子音樂應援，成為旋律氣勢滂薄應援主題曲，成為獅隊傳承的特色之一。
進場送限量杯墊 獨特賽前台語播報
今年2024臺南臺語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通」，本次活動主視覺延伸「臺語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，本次主題系列活動，也特別準備「2024臺南臺語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款，凡9.19持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份，數量有限換完為止。
9.19棒球哇咧獅臺語攏ê通，賽前播報先發名單將採用台語進行，讓進場球迷有不同的體驗，局間活動也將規劃不同台語猜謎活動，讓民眾進場能夠感受講臺語攏ê通，一起來推廣臺語文化。