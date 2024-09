快訊／火星人才走！魔力紅Maroon 5要來了　明年情人節高雄開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞當李維(Adam Levine)為魔力紅(Maroon 5)的主唱也是團內的靈魂人物。(圖/Adam Levine臉書)

▲▼魔力紅(Maroon 5)將在2025年2月14日於高雄國家體育場(世運主場館)開唱。(圖/理想國臉書)





火星人布魯諾(Bruno Mars)才結束2場高雄演唱會,美國搖滾天團魔力紅(Maroon 5)今(9)日透過台灣主辦單位理想國宣布,2025年2月14日情人節將帶著全新巡演「Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung」接力重返高雄國家體育場(世運主場館)開唱,寫下首支西洋樂團,⼆度登上世運主場館開唱的紀錄。魔力紅睽違6年,將五度造訪寶島開唱,全新世界巡演將前往馬尼拉、雅加達、曼谷、東京、吉隆坡,高雄站選在西洋情人節壓軸登場,理想國公布演唱會票價,有5800、4800、4500、3800、3500、3300、3000、2800、2300元不等的價位,理想國會員9月16日下午1點至晚上11點59分搶先購票,9月18日下午1點拓元售票系統全面開賣,詳情洽官方網站。出道30年的魔力紅,生涯累積9800張專輯銷量、串流收聽天量超過260億次、15首金曲登上告示牌Top 10,代表作有〈Sugar〉、〈Girls Like You〉、〈Moves Like Jagger〉、〈One More Night〉、〈Memories〉、〈This Love〉、〈Payphone〉、〈Girls Like You〉等,至今拿下3座葛萊美獎、4座告示牌音樂大獎、3座全美音樂獎。