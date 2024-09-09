快訊／火星人才走！魔力紅Maroon 5要來了　明年情人節高雄開唱

火星人布魯諾（Bruno Mars）才結束2場高雄演唱會，美國搖滾天團魔力紅（Maroon 5）今（9）日透過台灣主辦單位理想國宣布，2025年2月14日情人節將帶著全新巡演「Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung」接力重返高雄國家體育場（世運主場館）開唱，寫下首支西洋樂團，⼆度登上世運主場館開唱的紀錄。
魔力紅睽違6年，將五度造訪寶島開唱，全新世界巡演將前往馬尼拉、雅加達、曼谷、東京、吉隆坡，高雄站選在西洋情人節壓軸登場，理想國公布演唱會票價，有5800、4800、4500、3800、3500、3300、3000、2800、2300元不等的價位，理想國會員9月16日下午1點至晚上11點59分搶先購票，9月18日下午1點拓元售票系統全面開賣，詳情洽官方網站。
出道30年的魔力紅，生涯累積9800張專輯銷量、串流收聽天量超過260億次、15首金曲登上告示牌Top 10，代表作有〈Sugar〉、〈Girls Like You〉、〈Moves Like Jagger〉、〈One More Night〉、〈Memories〉、〈This Love〉、〈Payphone〉、〈Girls Like You〉等，至今拿下3座葛萊美獎、4座告示牌音樂大獎、3座全美音樂獎。
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出道30年的魔力紅，生涯累積9800張專輯銷量、串流收聽天量超過260億次、15首金曲登上告示牌Top 10，代表作有〈Sugar〉、〈Girls Like You〉、〈Moves Like Jagger〉、〈One More Night〉、〈Memories〉、〈This Love〉、〈Payphone〉、〈Girls Like You〉等，至今拿下3座葛萊美獎、4座告示牌音樂大獎、3座全美音樂獎。