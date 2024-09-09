阿北不在家！曝晚會預估人數落差極大　江和樹：下一步考驗來了

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案遭羈押禁見，律師今證實，尊重當事人意願不再抗告。台中市黨部主委江和樹透露，昨晚的小草集結行動，中央黨部原預計規模2千人，最後竟來2萬人，大大振奮士氣！他指出以往民眾黨常被笑是一人政黨，現在「阿北不在家」，正好迎來考驗機會，讓大家看看「沒有柯文哲的政黨，會變成什麼樣子」。
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押，民眾黨昨晚在立院群賢樓外濟南路舉行「集結！為台灣的司法正義站出來」晚會，會中宣布2萬「小草」到場。中南部第一個發動小草集體北上聲援的江和樹，事後坦言行前很擔心「等嘸人」，沒想到臨上遊覽車時，還有75歲老先生抱怨補位都滿了、年輕人不願把機會讓給老人家，才讓他稍微安了點心。
昨天江和樹二度公開喊話，強調「如果（柯文哲）這次沒被打死，2028年會更大尾！」今（9）日他透露依律師掌握資料，柯文哲勝算很高，因此黨中央對這場司法戰定調「盼儘快起訴、一審拚無罪」，但舉辦活動前，黨內擔心在鋪天蓋地抹黑下，大部分支持者信心流失，原預估2000人規模，不料到場人數竟是10倍！讓大家士氣大振。
凌晨他在臉書發文「我們不怕人家笑，只怕你們沒看到」，支持者也打氣「無數為了民主奮鬥的英雄如你們每一個人，會長存我們心中！」江和樹指出，以往民眾黨常被笑是柯文哲的「一人政黨」，現在「阿北不在家」，很多人現在正等著看民眾黨內亂，黨內卻主動分工、展現前所未有的團結，民眾黨正如家人般，平常難免吵吵鬧鬧，但真正遇到危機，定將一起面對，攜手迎接考驗。
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昨天江和樹二度公開喊話，強調「如果（柯文哲）這次沒被打死，2028年會更大尾！」今（9）日他透露依律師掌握資料，柯文哲勝算很高，因此黨中央對這場司法戰定調「盼儘快起訴、一審拚無罪」，但舉辦活動前，黨內擔心在鋪天蓋地抹黑下，大部分支持者信心流失，原預估2000人規模，不料到場人數竟是10倍！讓大家士氣大振。
凌晨他在臉書發文「我們不怕人家笑，只怕你們沒看到」，支持者也打氣「無數為了民主奮鬥的英雄如你們每一個人，會長存我們心中！」江和樹指出，以往民眾黨常被笑是柯文哲的「一人政黨」，現在「阿北不在家」，很多人現在正等著看民眾黨內亂，黨內卻主動分工、展現前所未有的團結，民眾黨正如家人般，平常難免吵吵鬧鬧，但真正遇到危機，定將一起面對，攜手迎接考驗。
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