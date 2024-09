國科會主委吳誠文赴美拜會NIST、NSF　深化雙邊科技交流與合作

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NSF首席科學官Karen Marrongelle(左)接待吳誠文。(圖/國家科學及技術委員會提供)

國家科學及技術委員會主任委員吳誠文最近出訪美國華盛頓特區與紐約,除了拜會美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)、國家科學基金會(National Science Foundation, NSF),深化台灣與美國雙邊科技交流與合作,並且參加紐約學術社團舉辦的年度活動,增進華裔學人與科技人士的凝聚力與向心力。國科會指出,吳誠文拜會NIST,是由美國商務部次長兼NIST院長Dr. Laurie Locascio接待,介紹NIST主要負責美國新興科技標準、量測與產業應用之外,還於雙方會面期間說明美國晶片與科學法案(CHIPS and Science Act)之下所執行的任務與推動進度。另一方面,國科會也有分享我國半導體及人工智慧(AI)相關政策,雙方針對相關議題進行廣泛意見交換,隨後吳誠文拜會NSF,是由NSF首席科學官Karen Marrongelle接待,雙方已有長期科研合作先例,共同推動台灣、美國《先進半導體晶片設計製作合作計畫》,會中也就AI科研政策、創新創業等議題進行交流。國科會指出,吳誠文接下來在紐約會見當地科技社團與學人宣傳台灣科技政策,由於適逢美東華人學術聯誼會與大紐約地區海外台灣人筆會,選定人工智慧等科技議題針對經濟、社會等層面的影響為題辦理年會,因此邀請他到現場進行專題演講。吳誠文演講期間提到,台灣科技發展方向是以既有的半導體與資通訊產業優勢,善用科技解決社會需求與問題作為核心價值,追求創新、永續、普惠且具韌性的科技發展,而且政府也將致力打造台灣成為人工智慧之島,要使台灣具有研發AI科技能力、擁有開發製造AI系統的產業,建立民眾養成使用AI工具的文化,並且透過發展AI推向國際舞台。國科會表示,吳誠文結束美東訪問行程後會前往舊金山參加國科會Taiwan Science and Technology Hub年度研討會,將與矽谷科技社團、前瞻科技產業人士互動與交流。