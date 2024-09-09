高雄愛月熱氣球有全新造型！9/14愛河浪漫升空迎中秋

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▲從高空俯瞰月世界獨特地景全貌，別有一番感受。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄熱氣球的吸睛亮點，就是搭乘熱氣球欣賞田寮月世界特殊地景。（圖／高市府觀光局提供）

「2024高雄愛‧月熱氣球」將在9月14、15日浪漫升空、歡喜迎接中秋節，特別的是，今年將有全新造型的熱氣球在高雄愛河首度亮相、升空展演，並搭配熱鬧的假日市集；9月28、29日及10月5、6日兩個周末，活動將移師田寮月世界舉辦。高市府觀光局長高閔琳表示，今年愛河熱氣球展演，將會有新面孔熱氣球跟大家碰面，同時觀光局更特別加碼獨一無二的抽獎體驗，只要在「高雄旅遊網FB」留言並完成任務，就有機會免費搭乘嶄新造型熱氣球，活動詳情請上網查看。除熱氣球展演，觀光局另規劃假日市集，超過30攤以上特色市集陪遊客共度美好的周末假期；同時，「愛河貢多拉船」也推出預約搭船享8折優惠，「白色戀人貨櫃」與「愛河走走」消費滿額送熱氣球造型掛飾。「2024高雄愛‧月熱氣球」繫留體驗場次自9月28、29日以及10月5、6日於田寮月世界起飛，活動期間晚上六點還有熱氣球燈光展演秀熱鬧開演，將讓來訪遊客享受一場視覺震撼體驗。高閔琳指出，歡迎大家來月世界搭乘熱氣球，享受濃濃的「登月」氛圍。觀光局進一步提醒，熱氣球因有其先天條件限制，包含氣流、溫度、地形等，均需在最高安全標準及範圍內進行；而繫留活動亦因氣候因素影響每個場次名額，月世界熱氣球活動線上售票將於9月中旬在7-ELEVEN的ibon搶先預約購票；也歡迎民眾活動期間至現場排隊購票搭乘，一起沉浸月世界獨特惡地地形，近距離欣賞熱氣球。繫留體驗詳細場次與更多活動資訊，可至高雄旅遊網及 FB官方粉專查詢。